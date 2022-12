Xiaomi presenterà presto i suoi primi computer desktop

Xiaomi si prepara ad entrare in un nuovo mercato: il colosso cinese ha progettato i suoi primi computer desktop. Dovevano essere presentati durante l’evento dell’1 dicembre che è stato cancellato, assieme ai nuovi Xiaomi 13.

Curiosamente, Xiaomi era riuscita alla perfezione a proteggere i suoi primi desktop da ogni fuga di notizie… fino ad oggi. In rete sono già circolate alcune foto dei primi prodotti. Ricordiamo che Xiaomi vende già sia laptop che tablet, ma in tutti questi anni non aveva mai presentato un computer desktop.

Sono due i desktop prodotti da Xiaomi: un mini PC che ricorda per forma e dimensioni il Mac Mini e un computer in formato SFF, acronimo di Small Form Factor.

Del primo computer conosciamo anche la scheda tecnica parziale: processore AMD Ryzen 7 6800H, GPU Radeon 680M RDNA2 e, quindi, minimo 16GB di RAM e un SSD da 512GB. Prezzo di partenza? 3.999 yuan, che corrispondono a circa 545 euro. Davvero niente male.

Del secondo desktop non abbiamo praticamente nessuna informazione, se non che sarà alimentato da 100 watt (il che fa presupporre l’assenza di una GPU integrata). Per il resto, buio totale.

Cancellato l’evento dell’1 dicembre, purtroppo non sappiamo quando Xiaomi presenterà i suoi nuovi prodotti. A dirla tutta, non sappiamo nemmeno se questi computer saranno disponibili anche in Europa e, quindi, in Italia.