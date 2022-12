The Callisto Protocol: prima patch per console risolve bug, crush e problemi al frame rate

The Callisto Protocol si aggiorna su console con una prima patch che punta a risolvere diversi bug, problemi di crash e frame-rate. Dopo aver rilasciato un primo aggiornamento per la versione PC del gioco che si è rivelata la più problematica dal punto di vista delle performance, Striking Distance Studios rilascia una prima patch per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One per migliorare la fluidità del gioco e risolvere altri problemi di natura tecnica.

We wanted to clear up any confusion: ray-traced shadows are supported and look great on Xbox Series X. However, we are aware of issues with ray-traced reflections that we are addressing. More information is coming this week. We appreciate the patience and support. — The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) December 4, 2022

In base a quanto riferito dal team, sembra però che non siano stati ancora risolti alcuni bug specifici della versione Xbox Series X per quanto riguarda il ray tracing, anche se le ombre in RT funzionano per il momento abbastanza bene. Il team fa sapere che maggiori dettagli verranno diffusi in settimana per quanto riguarda la risoluzione di questi specifici problemi su console Xbox.

Accolto dalla stampa internazionale con giudizi alquanto altalenanti, The Callisto Protocol è l’atteso horror sci-fi di Striking Distance Studios. Il titolo racconta la storia di Jacob Lee alle prese con l’esplorazione della prigione di massima sicurezza su Callisto, la seconda luna più grande di Giove, che racchiude orrori inenarrabili.

Nel gioco, potremo combattere sia attraverso l’utilizzo di armi da fuoco che tramite attacchi corpo a corpo. Inoltre, Jacob, il protagonista, potrà anche fare affidamento su alcune abilità “GRP” che gli permetteranno di attirare verso di sè gli oggetti per spostarli e risolvere così piccoli puzzle.

Il gioco sfrutta inoltre anche una tecnica denominata “Horror Engineering” che fonde diverse componenti come atmosfera, tensione, violenza e senso di impotenza con l’obiettivo di innescare un senso di terrore senza precedenti.

The Callisto Protocol è ora disponibile per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.