PS5: un giocatore ha personalizzato il suo Dualsense rivestendolo in legno

Un Dualsense in legno? A quanto pare esiste davvero. Un giocatore ha personalizzato il suo controller per PS5, rivestendolo interamente. Ecco il risultato.

Un Dualsense in legno? A quanto pare esiste davvero. È l’ultima creazione dell’utente di Reddit u/FrigidReaper che ha deciso di rivestire il suo controller per PS5 con un rivestimento in legno in modo tale da renderlo esteticamente più particolare e più comodo da usare. Il risultato potete vederlo nella foto qui sotto:

L’utente ha raccontato di aver rimosso il rivestimento del DualSense, aggiungendo poi quello in legno. Ha inoltre installato anche dei LED sui pulsanti personalizzati e sulle levette e ha migliorato le impugnature per avere maggiore comfort durante le sessioni di gioco più lunghe. Il giocatore ha infine sottolineato come l’uso dei LED non incida sulla durata della batteria.

Esteticamente il risultato è veramente notevole: il Dualsense, infatti, è caratterizzato da questa alternanza tra il gelido blu dei LED ed i toni caldi del legno massello che rendono il colpo d’occhio molto piacevole. Ovviamente, non sappiamo effettivamente quanto questo DualSense possa essere comodo (il legno è un materiale piuttosto ruvido e duro e lunghe sessioni di gioco potrebbero non essere proprio confortevoli) ma sicuramente si tratta di un ottimo lavoro di personalizzazione che gli amanti del fai da te apprezzeranno sicuramente.

Restando in tema di Dualsense, vi ricordiamo che a gennaio 2023 sarà lanciato il controller Dualsense Edge, il nuovo controller pro di PS5. Si tratta del primo controller ultra personalizzabile ad alte prestazioni sviluppato da Sony che debutterà sul mercato al prezzo di 239,99 euro.