Pecore: la democrazia alla base della scelta del leader

Le pecore rappresentano il simbolo di chi obbedisce agli ordini altrui e seguono il capo senza farsi troppe domande. Uno studio dimostra che le greggi di pecore non hanno un solo capo, ma si alternano in libera democrazia alla guida del gruppo.

Lo studio è stato svolto su mini-greggi osservati nel corso del giorno e a debita distanza. Si è scoperto che le pecore alternano momenti in cui brucano l’erba ad altri in cui si spostano in gruppo in cerca di altri pascoli. Ogni volta che si muovono, il gruppo cambia leader. Una pecora guida e le altre le vanno dietro in ordine. La scelta del nuovo capo sembra casuale.

In questa scelta democratica ci sono motivi pratici. Alcuni esempi possono essere la scelta di un prato mai visitato da alcune pecore per mostrarglielo. Inoltre, sapere che il ruolo di capo prima o poi toccherà a tutte fa in modo di evitare conflitti. C’è da capire se la rotazione dei leader avvenga anche in gruppi numerosi e se la presenza di maschi cambia qualcosa riguardo alla leadership. Ecco che per gli esperti ci saranno altri viaggi di esplorazione in vista sul mondo delle pecore! Intanto questa scoperta è davvero interessante e curiosa…