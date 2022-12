Offerte Amazon: Monitor 32” LG UltraGear Gaming Serie GQ850 disponibile in super sconto

Trovate queste e tanti altri sconti sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it . Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Il Monitor LG UltraGear 32GQ850 assicura prestazioni rapide e dinamiche con la frequenza di aggiornamento di 240Hz (260Hz in overclock) e un tempo di risposta pari a 1ms (GtG). Il monitor è certificato VESA AdaptiveSync Display e vanta un pannello Nano IPS con risoluzione Quad HD (2560 x 1440) e tecnologia ATW Polarizer. Lo stesso modello presenta anche la certificazione VESA DisplayHDRTM 600 e copre il 98% dello spazio di colore DCI-P3.

Il prezzo consigliato per il monitor è di 879,00 euro. Si tratta dunque di un’ottima occasione di risparmio per chi è in cerca di un monitor da gaming capace di offrire un’esperienza di gioco coinvolgente e dalle ottime prestazioni. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le offerte Amazon di oggi vi permettono di acquistare il monitor 32” LG UltraGear Gaming Serie GQ850 a prezzo super scontato. Il prodotto è disponibile ora al prezzo 599,99 euro , ossia con uno sconto del 32% sul prezzo di listino. Qui di seguito trovate i link per acquistare il prodotto:

