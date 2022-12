Nothing, parla il CEO: “pronti a lanciare un nuovo smartphone in grado di sfidare l’iPhone”

Carl Pei, già co-fondatore di OnePlus e CEO di Nothing rivela i piani della sua nuova azienda. “Nel 2023 debutterà il primo smartphone della Nothing destinato anche al mercato statunitense”.

L’azienda fondata da Carl Pei ha venduto oltre 1 milione di prodotti in tutto il mondo, tra cui 600mila cuffiette wireless e circa 500mila Nothing Phone (1). Tuttavia, il primo smartphone targato Nothing è stato rilasciato esclusivamente in Europa e in Asia.

“Adesso siamo in trattative con alcuni operatori statunitensi per poter portare i nostri futuri prodotti anche negli USA”, ha confessato Carl Pei. La vera missione? Rubare terreno ad Apple, che negli Stati Uniti non ha praticamente rivali. “Un giorno potrebbe avere l’80% delle quote di mercato”, spiega Pei.

“Ma quello americano è anche un mercato dove c’è sicuramente già molto interesse per i nostri prodotti, se lanciamo i nostri smartphone qui, io credo che potremmo avere ottimi margini di crescita”, ha quindi aggiunto.

“Abbiamo scelto di non portare il Nothing Phone (1) negli USA per via delle atipicità di questo mercato, che richiedono un supporto tecnico più elevato della norma per accontentare le esigenze di ogni singolo operatore di rete mobile”, ha detto. “Non ci sentivamo ancora pronti”. Attualmente Nothing vende i suoi smartphone in perdita e non prevede di ottenere utili prima del 2024.