Lucky Red e BIM: ecco i listini del 2023

Decision to Leave, The Lost King e What's Love? ma anche Emily e On the fringe sono le proposte di Lucky Red e BIM per il 2023

Siamo arrivati alla fine dei listini della varie case cinematografiche. Dopo aver visionato i brillantissimi cataloghi di Warner Bros. Discovery, Universal, Disney e tante altre, oggi vediamo i cataloghi di Lucky Red e BIM.

Premetto che le Giornate Professionali del Cinema in quel di Sorrento sono terminate ma i film da comunicarvi sono ancora tanti e molto interessanti quindi vi consiglio caldamente di tenerli ben presenti. Luglio è il mese di Riccione e della celebrazione del Ciné, dicembre invece la magica atmosfera di Sorrento ospita solitamente, quest’anno i giorni prescelti sono stati 28, 29 e 30 novembre ed il primo dicembre, le giornate interamente dedicate al cinema. Nel capoluogo campano stampa, esercenti ed addetti ai lavori del settore cinema avranno la possibilità di scoprire in anteprima il listino dei film in arrivo per le varie case cinematografiche internazionali ed italiane oltre all privilegio di visionare clip esclusive e trailer in anteprima mondiale e non solo. Oggi è il arrivato il momento di addentrarci alla scoperta del catalogo di film in uscita per Lucky Red e BIM. Ho associato le due major cinematografiche perchè le proposte sono molto simili e possono facilmente essere presentate e analizzate in contemporanea. Le proposte sono davvero molto variegate, tutte molto valide. Lucky Red propone film dal sapore internazionale già presentati in anteprima a festival dall’importanza mondiale, vi segnalo Decision to Leave di Park Chan-Wook, vincitore per la Miglior Regia al Festival di Cannes 2022; The Lost King di Philippa Langley e What’s Love? di Shekhar Kapur presentati entrambi alla Festa del Cinema di Roma. Per quanto riguarda BIM passiamo dall’atteso Emily, il biopic di Frances O’Connor, a On the fringe – Tutto da sola, il nuovo film drammatico presentato in anteprima mondiale al Festival del Cinema di Venezia 2022 diretto da Juna Diego Botto con Penelope Cruz e Wicked little letters diretto da Thea Sharrock e interpretato dal premio Oscar Olivia Colman.

Non perdiamoci in troppe anticipazioni ed entriamo nei dettagli dei cataloghi di Lucky Red e BIM

Lucky Red 2023

Da Decision to Leave di Park Chan-Wook, vincitore per la Miglior Regia al Festival di Cannes 2022 fino ad arrivare ai due film già visti alla Festa del Cinema di Roma: The Lost King di Philippa Langley e What’s Love? di Shekhar Kapur. Questi e non solo sono i film in arrivo nel 2023 grazie a Lucky Red.

Gli imperdibili di Lucky Red

Il regista vincitore della Palma d’oro di Cannes 2022 finalmente tornerà nei cinema italiani. Decision to Leave nel 2023 approderà al cinema. Interpretato dal coreano Park Hae-il e dalla star cinese Tang Wei, il film racconta la storia di un detective della polizia che inizia a indagare sulla morte di un uomo in montagna, ma si innamora del fascino misterioso della sua misteriosa vedova.

The Lost King è il film in super stile britannico di Philippa Langley in cui Sally Hawkins è la protagonista. Al centro della trama di The Lost King vedremo la storia di Philippa Langley, interpretata proprio dalla Hawkins, che si ritrova alle prese con un lavoro insoddisfacente venendo messa in secondo piano dai suoi colleghi. Tutto cambia quando, con suo figlio, va a uno spettacolo teatrale su Riccardo III, ritratto come un brutale assassino. La donna pensa però che la rappresentazione sia ingiusta e inizia a studiare la sua storia, decidendo di provare a individuare il luogo dove sono sepolti i suoi resti. Suo marito John (Steve Coogan) non è molto convinto della situazione, temendo diventi un’ossessione, ma Philippa è convinta che sia possibile riuscire nell’impresa. Nel cast ci sono anche Mark Addy e Harry Lloyd, rispettivamente nei ruoli di Richard Buckley e Re Riccardo III. Ecco la sinossi ufficiale: “The Lost King è la storia vera di una donna che ha rifiutato di essere ignorata e ha obbligato i più celebri storici della nazione a rivalutare uno dei re più controversi della storia britannica”.

Se amate le commedie romantiche non posso che caldamente consigliarvi What’s Love?, il nuovo film con protagonista la splendida Lily James. L’attrice di Pam and Tommy torna nel ruolo che meglio le si addice. Ammettiamolo: la James è brava ma nelle commedie romantiche, quelle non scontate e mai banali, eccelle. What’s Love? è una storia ricca di insegnamenti, seconde opportunità e speranza. Se amate le vibes indiane nel film ne troverete davvero tante. È o non è il film perfetto per San Valentino? Infatti uscirà poco dopo, il 16 febbraio 2023. Come si fa a trovare un amore sempiterno al giorno d’oggi? Per la regista di documentari e patita delle app per appuntamenti Zoe (Lily James), scorrere verso destra le ha procurato solamente una sfilza di uomini sbagliati, con grande disappunto della sua eccentrica madre Cath (Emma Thompson). Per l’amico d’infanzia e vicino di casa di Zoe, Kaz (Shazad Latif), la risposta è seguire l’esempio dei suoi genitori e optare per un matrimonio combinato (o ‘assistito’) con una bella e brillante donna pakistana. Peccato che Zoe si incaricherà di filmare il suo viaggio pieno di speranza da Londra a Lahore per sposare una sconosciuta scelta dai suoi genitori, la ragazza comincia a chiedersi se non ci sia qualcosa da imparare da questo approccio profondamente differente alla ricerca dell’amore. Il film scritto da Jemima Kahn e diretto da Shekhar Kapur. Nel cast di What’s Love? troviamo anche Shabana Azmi, Mim Shaikh Asim Chaudhry, Jeff Mirza, Sindhu Vee, Iman Boujelouah e Mariam Haque.

Tanta produzione francese ed italiana nel listino Lucky Red

Masquerade – Ladri d’amore debutterà nei cinema in occasione del Natale. Adrien, seducente ballerino la cui carriera è stata spezzata da un incidente di moto, dilapida la sua gioventù in Costa Azzurra, intrattenuto da Martha, una anziana gloria del cinema. La sua vita procede tra alti e bassi fino a quando incontra Margot, affascinante creatura che vive di piccole truffe e di manipolazioni. Insieme iniziano a sognare una vita migliore e progettano di mettere a punto uno stratagemma diabolico.



È francese il regista di The Plane, film che arriverà nelle sale italiane a partire dal 26 gennaio 2023, distribuito da Lucky Red e Universal Pictures International Italy. Il protagonista ha il volto di Gerald Butler, l’attore sarà un coraggioso pilota che per salvare i suoi passeggeri da una violenta tempesta, effettua un rischioso atterraggio d’emergenza su una remota isola delle Filippine. I superstiti dovranno però affrontare una nuova minaccia: degli spregiudicati guerriglieri indipendentisti che vivono in quelle terre. Il gruppo viene infatti rapito e sarà compito del comandante Brodie Terrance proteggere i sopravvissuti presi in ostaggio e portarli in salvo. Ad affiancarlo in questa missione impossibile, troverà un ex Marine (Mike Colter, il celebre ‘Luke Cage’ dell’Universo Marvel) in arresto che era a bordo dell’aereo scortato dall’FBI. A dirigerli, il regista francese Jean-François Richet, Premio César per il dittico con protagonista Vincent Cassel, Nemico pubblico N. 1 – L’istinto di morte e Nemico pubblico N. 1 – L’ora della fuga. Nel cast anche Daniella Pineda (Jurassic World – Il dominio), Yoson An (Mulan) e Tony Goldwyn (Divergent, Scandal).

Durante una violenta tempesta, il comandante Brodie Torrance (Gerard Butler) salva i suoi passeggeri con un atterraggio di emergenza. L’aereo plana però su un’isola devastata dalla guerra e per il gruppo, preso in ostaggio da pericolosi ribelli, è l’inizio di un vero e proprio incubo. L’unica persona su cui Torrance potrà contare è Louis Gaspare (Mike Colter), un uomo accusato di omicidio che l’FBI stava trasportando sul suo volo. Riuscirà il nostro capitano a portare in salvo i passeggeri e fuggire dall’isola?

Alessio Cremonini, dopo il successo di Sulla mia pelle, torna al cinema con Profeti. La nuova pellicola vede Jasmine Trinca nei panni di Sara, una giornalista italiana rapita dall’Isis durante un reportage di guerra in Siria. Il film racconta il suo incontro con Nur, giovane foreign fighter moglie di un miliziano del Califfato che la tiene prigioniera nella sua casa costruita in un campo di addestramento.

Ecco il listino completo dei film firmati Lucky Red in uscita nel 2023

Questa volta, a differenza degli articoli precedenti, troverete accanto ad ogni film la sua precisa data d’uscita italiana. Se le cose non cambiano, potete già segnare le pellicole che vi interessano sul nuovo calendario 2023. Io ve lo consiglio. Lucky Red ha infatti ufficializzato e comunicato tutti i film previsti nel 2023, o meglio, nei primi mesi del 2023, con tanto di data d’uscita. Grande Lucky Red. Ecco il ricco e puntuale catalogo:

Forever Young (Les Amandiers) – 1° dicembre 2022

Il mio amico Massimo – 19 dicembre 2022

Masquerade – Ladri d’amore – 21 dicembre 2022

Close – 4 gennaio 2023

Profeti – 26 gennaio 2023

The Plane – 26 gennaio 2023

Decision to Leave – 2 febbraio 2023

What’s Love? – 16 febbraio 2023

The Lost King – 20 aprile 2023

BIM 2023

Da Emily a On the fringe con Penelope Cruz, arrivando fino a L’innocente di Louis Garrel, Inappropriate behavior e Wicked little letters di Thea Sharrock, ecco il ricco catalogo di BIM previsto per il 2023.

Gli attesissimi: Emily, On the fringe e tanti altri

Emily, il biopic di Frances O’Connor dedicato all’autrice Emily Brontë. La protagonista ha il volto dell’autrice di Sex Education, Emma Mackey. Emily racconta la vita immaginata di una delle autrici più famose al mondo, Emily Brontë. Il film vede protagonista Emma Mackey nel ruolo di Emily, una ribelle e anticonformista, che trova la sua voce e scrive il classico letterario Cime Tempestose. Emily esplora le relazioni che l’hanno ispirata, il suo rapporto forte e appassionato con le sorelle Charlotte e Anne, il suo primo doloroso e proibito amore per Weightman e la sua attenzione per l’anticonformista fratello che lei idolatra. La pellicola vedrà Alexandra Dowling e Amelia Gething interpretare le sorelle Charlotte e Anne Brontë, presenti anche Oliver Jackson-Cohen, Fionn Whitehead, Adrian Dunbar e Gemma Jones.

Dopo l’anteprima al Festival del Cinema di Venezia ecco che vedremo On the fringe con Penelope Cruz al cinema. Nel film le esistenze di tre personaggi si intrecciano nel corso di una giornata mentre le loro vite sono in bilico. Il conto alla rovescia di tre personaggi con tre storie intrecciate che cercano di rimanere a galla e sopravvivere alle 24 ore che potrebbero cambiare per sempre il corso delle loro vite. Il film esplora l’effetto che una situazione di stress economico ha sulle relazioni personali e come l’affetto e la solidarietà possano essere un motore per andare avanti. Nel cast oltre a Penélope Cruz troverete Luis Tosar, Adelfa Calvo, Nur Al Levi, Aixa Villagrán, Irene Bueno Royo, Christian Checa, Fabrice Boutique e Javier Perdiguero.

Da tenere sottocchio anche Misanthrope film diretto da Damián Szifron con Shailene Woodley, Ben Mendelsohn, Ralph Ineson e Jovan Adepo. Arriverà al cinema nel 2023 grazie a BIM ma in streaming approderà su Disney+ arriverà qualche mese dopo l’uscita in sala. Il film racconta la storia di un’agente con diversi problemi personali, che viene reclutata dall’FBI per delineare il profilo psicologico di uno spietato serial killer e riuscire così a catturarlo.

Da non perdere Wicked little letters di Thea Sharrock (Io prima di te), interpretato dal premio Oscar Olivia Colman e la nominata all’Oscar Jessie Buckley. Le riprese si sono svolte nel Regno Unito e la Sharrock con riferimento a Jessie Buckley ha dichiarato: “In Jessie Buckley abbiamo scelto l’attrice che tutti vorrebbero vedere; la sua forte energia farà esplodere il personaggio di Rose sui nostri schermi”. Wicked little letters è un dramedy e la storia si ambienta nella cittadina balneare di Littlehampton, negli anni ‘20: qui le persone iniziano a ricevere delle lettere scandalose e oscene. Inizialmente i sospetti cadono sulla esuberante Rose (Jessie Buckley), che però ora potrebbe perdere la custodia di sua figlia. Un gruppo di donne decide così di risolvere il mistero. Intanto indaga sulla storia anche l’agente di polizia Gladys Moss.

Le altre proposte di BIM

Hitman è il nuovo lavoro di Richard Linklater. La pellicola è basata su una storia vera incentrata su un investigatore sotto copertura, Gary Johnson. La storia di Gary Johnson, è stata narrata in un articolo del 2001 del giornalista Skip Hollandsworth sul Texas Monthly. Mentre prestava servizio come investigatore per l’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Harris, a Johnson è stato chiesto dalla polizia di lavorare sotto copertura, fingendosi un sicario. Nella zona di Houston, Johnson è diventato uno degli assassini professionisti più ricercati, essendo stato assunto per più di 60 lavori, solo per informare la polizia su ogni cliente.Linklater ha scritto anche la sceneggiatura del film insieme a Glen Powell (Top Gun: Maverick), che interpreterà anche il ruolo del protagonista.

Nel 2023 Robert De Niro e Bobby Cannavale saranno assieme al cinema. Oltre alle classiche risate, la commedia costruisce la sua storia sulle dinamiche di una famiglia che cerca di risollevarsi a seguito di alcuni momenti difficili. Un gesto estremo e impulsivo apre quindi la strada di questo viaggio che avrà sicuramente molto da dire.

Diretto da Tony Goldwyn, nel cast di Inappropriate Behavior troviamo anche Vera Farmiga, Rainn Wilson e Whoopi Goldberg. Partendo dalla fotografia possiamo avere un primissimo assaggio del film, con uno sguardo diretto verso i tre protagonisti forse in un momento di gioco successivo a qualche precedente discussione. Al centro di questa particolare commedia troviamo la storia di Max Bernal (Bobby Cannavale), uno scrittore di commedie di successo, poi comico fallito, che va a vivere con suo padre (Robert De Niro), dopo aver fatto andare all’aria la sua carriera e il suo matrimonio. Quando lui e la sua ex moglie Jenna (interpretata da Rose Byrne) si trovano in disaccordo su come affrontare i bisogni del figlio autistico di 11 anni, Ezra (Fitzgerald), Max decide di rapirlo e di trascinarlo in un’odissea attraverso il paese.

