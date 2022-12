John Wick 4: Keanu Reeves lo definisce il film più duro che abbia fatto

Durante il Brazilian Comic-Con ha fatto un’apparizione speciale anche Keanu Reeves. Il popolare attore durante il suo incontro con i fan si è soffermato a parlare della sua esperienza con John Wick 4, sottolineando come si tratti del lavoro più difficile che abbia mai fatto.

Ecco le sue parole:

Posso affermare che si tratta dell’esperienza da attore più difficile di sempre per me. Parlando espressamente in termini di azione, è il film più duro su cui abbia mai lavorato. Ma tutto ciò servirà a renderlo un prodotto di qualità.

E poi ha continuato:

Ci sono tante scene fatte per il film che sono state davvero divertenti da girare. In particolare posso menzionare un momento in cui ci siamo trovati attorno all’Arco di Trionfo a Parigi, per una scena di combattimento nel traffico. Al centro del film ci sarà questo mondo che sta al di sopra della società che conosciamo. E tutta la gente e gli assassini che stanno sotto questo mondo sono infiniti come i granelli di sabbia in una spiaggia.

In John Wick 4, con la taglia sulla testa del personaggio protagonista che è aumentata, la sua battaglia contro la Grande Tavola lo porterà a confrontarsi con personaggi di gran potere in tutto il Mondo, da Parigi a Berlino, da New York a Osaka.

Ecco il poster di Joh Wick 4.

Da poco è stato anche rivelato che lo stesso Keanu Reeves comparirà nello spin-off Ballerina, che ha come protagonista Ana de Armas. Il progetto su Ballerina vedrà, oltre al ritorno di Keanu Reevs come John Wick, anche Ian McShane che ritornerà a vestire i panni di Winston, il proprietario dell’hotel Continental.

John Wick 4 è diretto da Chad Stahelski (basato sui personaggi creati da Derek Kolstad) e scritto da Shay Hatten e Michael Finch, il film vede nel cast anche Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins e Ian McShane.