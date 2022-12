Gen V: il trailer dello spin-off di The Boys e l’universo narrativo ampliato della serie TV

Prime Video ha pubblicato online il trailer di Gen V, si tratta della serie TV spin-off di The Boys che arriverà sulla piattaforma streaming nel 2023. Al centro della storia viene messa la Godolkin University, un luogo riservato a studenti dai poteri speciali.

Ecco il trailer.

La serie è ambientata nell’unica università americana indirizzata ai giovani dotati, un luogo creato direttamente dalla Vought per formare le nuove generazione di eroi. Gen V sarà una storia con giovani eroi che mettono alla luce tutte le caratteristiche delle persone della loro età, tra competizione, sessualità, moralità da sfidare, ed un percorso volto a farli diventare i primi della scuola.

Il cast del telefilm vede presenti Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi, Clancy Brown, Alexander Calvert e Jason Ritter. Mentre tra i personaggi della serie TV principale ci saranno Jessie T. Usher, Colby Minifie e P.J. Byrne che riprenderanno i loro rispettivi ruoli.

Non si tratta del primo progetto di Prime Vide che intende ampliare l’universo narrativo di The Boys, considerando che durante quest’anno è stato distribuito anche Diabolical, una serie animata ambientata proprio nello stesso mondo di The Boys. Vernon Sanders, head of global television degli Amazon Studios, ha parlato qualche tempo fa sia della nuova stagione, che di prossimi nuovi progetti:

Dalla nostra prima conversazione con Eric Kripke e il team creativo della stagione tre, sapevamo che lo show sarebbe diventato ancor più sfrontato, cosa notevole se si pensa al folle successo della seconda stagione, nominata agli Emmy. La serie ha una portata incredibile e le visioni nel weekend di apertura lo confermano. (…) Il lancio della nuova stagione per ora ci ha stremato, quindi per ora ci focalizziamo sulla prossima per fare in modo che tutto sia al livello delle aspettative, e per ora siamo in pista, ma non mi stupirei se sentiste parlare di altro, in futuro.

Ricordiamo anche che Jeffrey Dean Morgan farà parte del cast nella nuova stagione di The Boys.