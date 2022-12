Cani: ecco come si inseriscono all’interno di una famiglia

La relazione uomo-cane al giorno d’oggi è formata da una complessa architettura. Come individuare le coordinate tramite cui capire lo status sociale di un cane dentro una famiglia. Conoscere quali sono i livelli di integrazione del cane in un gruppo. Il cane è l’animale più complesso dal punto di vista sociale perché ha un grande spirito di adattamento, proprio come l’uomo. A volte è anche visto come un opportunista capace di trarre vantaggio da ogni contesto. La sua peculiarità principale però è quella di appartenere per natura a un gruppo.

Un’altra caratteristica è anche l’affinità. Il cane è un grande osservatore delle dinamiche sociali e comprende fra le tante cose anche le preferenze di ogni persona. Coinvolge la persona più disponibile e adatta al compito di esaudire le sue richieste. Questo rappresenta la sistematica delle affinità. Il cane ha il ruolo principale di custode delle mura domestiche, ma ha il compito anche di rinsaldare i legami affettivi con calore e gioia. Accoglie con amore il padrone.

Il cane ha un’organizzazione gerarchica e rigida del gruppo all’interno cui esercitare dominanza, costruisce sottogruppi tramite una rete di relazioni di affinità. Il rango è il valore affettivo e simbolico che il cane possiede per la famiglia. Gli umani per l’affetto nei confronti del loro animale sono disposti a fare tutto e di più. Progettano vacanze in sua funzione, abitano in una casa che possa andare bene per le sue esigenze di spazio. Il rango quindi in un cane è un valore quantitativo non di potere, ma di espressione di integrazione dentro la famiglia.