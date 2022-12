Pennyworth 3: le origini del maggiordomo di Batman

Pennyworth è stata una di quelle serie tv che purtroppo non ha avuto la risonanza che merita se non tra gli appassionati di Batman. Qui vi parliamo un po’ della narrazione generica dell’intera serie con un focus sulla terza stagione e sul personaggio principale. Gli archi dei personaggi della terza stagione di Pennyworth sono molto intriganti da presentare. All’inizio della stagione 3 di Pennyworth, sono passati cinque anni dalla Guerra Civile tra la Raven Society e la No-Name League, e la vita è tornata alla normalità. Per quanto “normale” possa essere in un mondo occupato da individui potenziati.

Mentre possiamo elogiare molto i primi tre episodi della terza stagione, possiamo anche certamente dire che questi episodi erano qualcosa di diverso dalle stagioni precedenti. Più avanti nella storia, rimarrete sorpresi da ancora più azione, trame serie e molte soluzioni inaspettate.

Le due stagioni precedenti ci hanno mostrato un’oscura storia alternativa della Londra del XX secolo, e quell’aspetto di Pennyworth non cambia.

Continuando dai primi tre episodi, torniamo alla storia di Alfred (Jack Bannon), Thomas Wayne (Ben Aldridge) e Martha Wayne (Emma Paetz) e al mistero più grande a portata di mano. A causa delle droghe prodotte dalla CIA e dalla Wayne Enterprises, Thomas cerca di uccidere Martha e viene incarcerato per il suo sconsiderato tentativo nella Torre di Londra.

Il padre di Thomas, Patrick (Richard Dillane), è disposto a pagare ad Alfred un milione di sterline per salvarlo, e una volta che Alfred lo fa, l’intera situazione diventa più complicata. Thomas deve lasciare Londra per affrontare suo padre a Gotham City, dove apprendiamo che la città li ha cambiati.

Alfred Pennyworth (Jack Bannon) gestisce un pub chiamato Queen Anne’s Revenge e lavora con Bet Sykes (Paloma Faith) e Daveboy (Ryan Fletcher) per aiutare a coinvolgere individui migliori. Questo li mette in costante contatto con Martha Wayne (Emma Paetz) e Lucious Fox (Simon Manyonda) che ora lavorano entrambi per il governo per ripulire tutti questi esperimenti scientifici andati male.

Nel frattempo, Thomas Wayne (Ben Aldridge) è ora pienamente nella sua carriera medica, mentre Mary Pennyworth (Dorothy Atkinson) è la tata della figlia di Wayne, Samantha.

L’oscurità che prevale in città non ci viene mostrata fisicamente sotto forma di familiari cattivi DC dalla galleria dei cattivoni di Batman, ma piuttosto sotto forma di pensieri davvero oscuri e processi decisionali compulsivi.

Thomas uccide suo padre in un vicolo buio, rispecchiando la morte di Thomas e Martha rappresentata in molte versioni della storia delle origini di Batman. Questo oscuro segreto non è nascosto a lungo, con Martha e Alfred che lo scoprono quando Thomas torna a Londra, complicando ulteriormente l’intera situazione. La relazione tra Thomas e Martha era sull’orlo del collasso all’inizio della terza stagione, ma dopo tutto quello che hanno passato, il loro legame è ancora più forte di prima.

D’altra parte, la situazione di Alfred non è così flessibile come si potrebbe pensare. Sembra vivere uno stile di vita disinvolto, che consiste nel frequentare molte donne, bere molto alcol e non apprezzare la sua vita. Questa volta non è solo la sua vita, ma quella di sua madre (Dorothy Atkinson), così come di Sandra (Harriet Slater), la madre del suo bambino non ancora nato, che sta trascurando. Alfred decide che farà del suo meglio per non morire, sposare Sandra e crescere insieme il loro bambino. Anche se, come sempre, i suoi problemi sono appena iniziati. Di seguito il trailer della terza stagione pubblicato su YouTube:

Una storia difficile

Le due stagioni precedenti hanno affrontato il rovesciamento del governo inglese e l’inizio della guerra civile, ma la terza stagione approfondisce ulteriormente storie astratte con elementi fantascientifici.

Questa volta, la grande minaccia è la suddetta droga per il controllo mentale, sviluppata dalla CIA e dalla Wayne Enterprises, che viene utilizzata dai cultisti. Il loro obiettivo è innescare un’altra rivoluzione in cui le persone in preda al panico abbatteranno le città, rendendole “più pulite”.

Questi eventi hanno lo scopo di mettere i nostri eroi in posizioni senza scampo, il che può essere davvero strano, dato che Pennyworth è una serie prequel, che alla fine porterà a un futuro predestinato con Batman.

Prima dell’uscita della terza stagione, è arrivata la notizia di un crossover con l’universo dei fumetti di V per Vendetta, che ha avuto un ruolo chiave nella prima e nella seconda stagione. In questa stagione ci sono molte persone che indossano maschere di Guy Fawkes (conosciute anche come maschere Anonymous) e segni “V”. Anche il cattivo principale Francis Foulkes (Paul Kaye) indossa questa maschera ed è vestito come V (Hugo Weaving) del film V per Vendetta.

Mentre gli showrunner non avevano il permesso di usare alcun nome o altro da quel film o fumetto, i parallelismi erano davvero riconoscibili e si poteva capire tutto perfettamente.

Negli episodi successivi, tutta Londra è colpita da una droga che controlla la mente, con il caos che regna nelle strade. Persone come Lucius Fox (Simon Manyonda) continuano a testare e addestrare nuovi progressi scientifici per creare soluzioni più avanzate in grado di proteggere il paese. Alcuni di questi progressi sono un ragazzo che spara laser dalle sue braccia robotiche, una persona che cambia volto, una ragazza con poteri da vertigine e persino un ragazzo normale con un grosso braccio robotico.

Il vecchio amico di Alfred, il Capitano Gulliver Troy (James Purefoy), muore mentre cerca di salvare i cittadini di Londra dal loro destino imminente. Alfie e Daveboy (Ryan Fletcher) gli danno un piccolo e umile risveglio, che è molto emozionante per loro e per gli altri presenti. Mentre il suddetto laboratorio veniva chiuso, si è scoperto che un vecchio e pazzo generale è imprigionato lì, a causa dell’invio di missili per uccidere il primo ministro Aziz (Ramon Tikaram) per quelle che il generale pensava fossero azioni di tradimento.

Mentre Alfred e Sandra si sposano vicino a Londra, scoprono cosa è successo lì, concludendo la terza stagione con un cliffhanger. Non sappiamo ancora se ci sarà una stagione 4 di Pennyworth, ma saremmo molto triste se non ci fosse. È una serie molto speciale. Pennyworth è una serie che mostra qualcosa di diverso proveniente dai DC Studios.

Questa non è una tipica produzione piena di supereroi, disastri e problemi globali. La scala di Pennyworth è più piccola di altre produzioni DC, ma la serie ha qualità uniche che la rendono distinta e fantastica.

Dove la stagione 2 è diventata più grandiosa nella sua narrazione, la stagione 3 ci riporta a una storia più intima. La stagione è suddivisa in storie più piccole di varia lunghezza, pur avendo anche un arco narrativo generale. Rispetto alle ultime due stagioni, tuttavia, la grande minaccia non sembra poi così minacciosa. Deve ancora essere curato, ma non sembra mai che il mondo finirà completamente se non lo è.

E onestamente, è lì che dovrebbe puntare questa serie tv. Il più grande punto di forza fin dall’inizio è stata la performance di Bannon nei panni di Alfie. Ogni momento in cui è sullo schermo vieni coinvolto, e ogni momento in cui non lo è, vi state ancora divertendo, ma vorrete tornare da lui il prima possibile.

Bet Sykes di Faith ha un ruolo ridotto in questa stagione, ma è comunque una presenza in ogni scena in cui si trova. Se non vedi Bannon, vuoi sapere quale folle piano ha in mente Bet.

E poi c’è il buco a forma di Bruce nella serie. Come accennato in precedenza, la mamma di Alfie, Mary, ha assunto il ruolo di tata per la piccola Samantha Wayne. Mentre Samantha non è in alcun modo fastidiosa, ti chiedi costantemente dove e quando Bruce entrerà in gioco. Con il titolo della serie che è stato esteso a Pennyworth: The Origin of Batman’s Butler, sai che a un certo punto deve entrare in gioco.

Batman e il suo maggiordomo, come nascono?

Ci sono alcuni chiari cenni al più grande universo di Batman in questa stagione con Lucius che mostra amore per l’invenzione di gadget che un giorno potrebbero risiedere su una particolare cintura di utilità. Ad un certo punto c’è un tea party a tema Alice nel Paese delle Meraviglie che vi farà ridere un po’. E una scena, in particolare, ti fa pensare che Samantha possa essere un po’ più perspicace del tuo tipico bambino di 5 anni. Forse è di famiglia. E, come al solito, la Wayne Corporation potrebbe essere coinvolta in qualcosa di nefasto, ma cosa vi volete aspettare da quella dannata compagnia?

Se vi sono piaciute le stagioni precedenti di Pennyworth, molto probabilmente sarete molto soddisfatti anche di questa. E visto che sicuramente apre alcune porte per la stagione 4, speriamo che non sarà la nostra ultima uscita con questi personaggi.

Pennyworth vale ogni minuto. La serie è composta da 10 episodi per stagione. Questa quarta stagione si distingue per essere leggermente diversa in quanto non ha una trama particolare su cui concentrarsi, ma piuttosto diverse piccole trame. Il signor Pennyworth è ancora in grado di sembrare affascinante mentre “spia” e “protegge” Zahra.

Come visto nelle prime puntate della stagione, Sandra e Alfie non riuscivano a togliersi le mani di dosso, questa volta lo scenario è cambiato. La trama di questo episodio inizia un mese dopo che Thomas ha cercato di uccidere sua moglie, Martha. Sebbene sia un episodio molto divertente e interessante, i fan potrebbero anche trovarlo un po’ strano in quanto è leggermente diverso dagli episodi preesistenti della serie. È sicuro dire che questo episodio della terza stagione di Pennyworth si distingue per l’arguzia di Alfie e le complicate decisioni di Thomas.

Dall’inizio di questo episodio, viene mostrato che Thomas ha degli incubi per le recenti situazioni che ovviamente fanno sentire Martha insicura, quindi gli punta contro una pistola. Non è una grande rivelazione che i due piccioncini non siano esattamente sulla stessa pagina, tanto più che Martha si sente davvero tradita da Thomas mentre ha scelto suo padre al posto di lei nell’ultimo episodio.

Alfie d’altra parte si chiede dove sia andata sua madre dato che è vestita in modo troppo vistoso per una “mattinata informale”. Si scopre che la mamma di Alfie, Mary, è in realtà ad un appuntamento con Roger (lo stesso uomo che è venuto a casa sua nell’episodio precedente mentre Mary faceva da babysitter a Sam).

Come sappiamo, il lavoro non aspetta mai, quindi il signor Pennyworth va nell’ufficio del Primo Ministro per il suo prossimo incarico, anche se il Primo Ministro non è molto contento dell’ultima acrobazia che Alfie ha fatto, ma Alfie è piuttosto prezioso per lui (e per la serie) per lasciare che accada qualsiasi cosa a lui. Abbiamo già detto che Patricia (la non così cara sorella di Thomas) è tornata in questo episodio e dice loro che ha intenzione di restare nella casa dei Wayne. È una riunione felice?

A proposito di lontano, Bet continua ancora a cercare Jon Salt che alla fine la riconduce a Frances Gaunt. Come mostrato nell’ultimo episodio, Bet ha accolto la piccola Julie dopo aver ucciso i suoi genitori, in questo episodio Bet ha la possibilità di rinunciare a Julie in cambio della posizione di Salt e, ovviamente, il biscotto duro aka Bet non si è mosso. Era per amore? Sì. Ma Bet era d’accordo? Ovviamente no.

Andando avanti, Zahra è stata quasi uccisa ma mentre Alfie e Daveboy la stavano perseguitando è stata salvata e successivamente collocata in uno dei “luoghi più sicuri di Londra”, il pub. In un’altra casa, la casa dei Wayne, Martha e Thomas cercano di dire a Patricia che non può vivere con loro. Presto, Patricia rivela che il padre dei fratelli le ha detto di tornare a casa, il che ha fatto arrabbiare Thomas abbastanza da dire a Patricia di non menzionare più il padre.

Tuttavia, alla fine dell’episodio, viene mostrato che la casa sicura non è esattamente sicura se hai una talpa con te. Uomini armati tentano di attaccare ma poiché sono solo in due vengono presto sconfitti. Si scopre che Gary è uno degli uomini ma poiché Alfie ha un cuore tenero, non vuole che Gary muoia, quindi convince Zahra che potrebbe condurla dalla persona che l’ha tradita, ma Zahra ha già capito. Si scopre che è Win (la sua guardia destra) ma fortunatamente nessuno muore, invece vengono solo imbavagliati e legati fuori da una stanza d’albergo.

Dopo che Alfie ha salvato Zahra due volte in un giorno, iniziano a parlare con le carte in mano ma presto iniziano a baciarsi e sappiamo tutti a cosa porta.

Tuttavia, Zahra ha un segreto tutto suo e rivela il vero motivo per cui è in città. Nella scena successiva, Martha si sveglia e Thomas non si trova da nessuna parte.

Si scopre che sta salendo su un aereo per Gotham. Tornando a Bet, negli ultimi minuti degli episodi, vediamo che Bet trova finalmente Jon Salt. Gli spara parecchie volte, ma si scopre che il signor Salt è stato rimodellato e ha uno stomaco robotico e Bet viene messa fuori combattimento dalle sue guardie…