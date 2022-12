Nonne materne e nipoti: rapporto speciale

04—Dic—2022 / 10:00 AM

I nonni sono un tesoro ineguagliabile ed è fortunato chi ancora può condividere del tempo con loro. La dolcezza e la saggezza sono inconfondibili e irresistibili, per questo preferiamo i nonni. La nonna materna rappresenta la figura più importante per la formazione dei nipoti, perché trasmette loro gran parte del patrimonio genetico.

A volte i geni trasmessi da una generazione alla successiva saltano un passaggio, ed ecco che l’eredità genetica dei nipoti appartiene a quella dei nonni. Molto spesso un nipote assomiglia davvero tanto alla sua nonna. Uno studio ha approfondito il legame tra nonne materne e nipoti. Le nonne riescono a trasmettere il 25% dei loro cromosomi X ai figli dei loro figli facendogli ereditare tutti i geni.

Le nonne paterne fanno ereditare i loro cromosomi solo alle nipoti femmine. Secondo lo scrittore cileno Alejandro Jodorowsky non è solo Dna, ma anche questione di comportamento. Alcuni ricercatori di Atlanta dicono che persino i ricordi dei nonni possono essere trasmessi ai nipoti dando un contributo anche al loro cervello e carattere.

Le spiegazioni scientifiche valgono, ma a volte basta una semplice occhiata per accorgersi dell’evidente somiglianza. Fra gli esempi più famosi da ricordare i ritratti di Grace Kelly con la nipote Camille Gottlieb. Poi Riley Keough, figlia di Lisa Marie Presley, ha lo stesso sorriso e le espressioni della nonna materna Priscilla, moglie del celebre cantante di Memphis. La figlia di Isabella Rossellini ricorda tantissimo la nonna materna, l’attrice Ingrid Bergman.

Dakota Johnson ha ereditato dalla nonna materna Tippi Hedren non solo il talento per la recitazione, ma anche un fascino senza tempo. In Italia c’è Aurora Ramazzotti con la nonna materna Ineke Hunziker. Insomma, si tratti di somiglianze o Dna, la cosa essenziale è il profondo amore che lega nonni e nipoti.