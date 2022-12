Granularità emotiva: l’importanza di distinguere le emozioni

La granularità delle emozioni è la capacità di comprendere la nostra esperienza emotiva. Molti usano macro categorie per identificare le emozioni negative. I neuroscienziati però descrivono la granularità emotiva come la capacità di esprimere i sentimenti in parole con un alto grado di specificità e precisione.

Questa capacità permette di affrontare discorsi con maggior consapevolezza fisica e comportamentale. Facciamo conto di avere esperienze emotive divise in felici e tristi. Per migliorare la granularità emotiva bisogna innanzitutto migliorare il nostro vocabolario emotivo. Dobbiamo saper classificare le esperienze personali con sinonimi e dettagli per quello che si prova.

Quando diciamo il nostro stato emotivo in una parola, ad esempio “ansioso” le sfaccettature sono tante per quella stessa emozione. Il saper individuare e comunicare le proprie esperienze emotive ci aiuta a comportarci in maniera adatta in ogni situazione. Un vantaggio per la salute. Esistono persone che riescono a distinguere con precisione tra i loro sentimenti spiacevoli e sono più flessibili a regolare le loro emozioni. Se sono stressate tendono a non sfogarsi nel bere eccessivamente, e in altri casi sono meno aggressive contro qualcuno che le ha ferite. Avere una buona granularità emotiva aiuta anche ad andare meno dal medico e ad assumere meno farmaci.