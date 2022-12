Eagle Pictures: ecco i film in arrivo nel 2023

Le Giornate Professionali del Cinema in quel di Sorrento si sono appena concluse ma l’elenco dei film da presentarvi è ancora fitto. Non perdiamo tempo ed addentriamoci alla scoperta di altri cataloghi.

Se a luglio a Riccione si svolge il Ciné a Sorrento verso i primi di dicembre, quest’anno il 28, 29 e 30 novembre ed il primo dicembre, hanno avuto luogo le giornate interamente dedicate al cinema. Nel capoluogo campano stampa, esercenti ed addetti ai lavori del settore cinema avranno la possibilità di scoprire in anteprima il listino dei film in arrivo per le varie case cinematografiche internazionali ed italiane oltre all privilegio di visionare clip esclusive e trailer in anteprima mondiale e non solo. Oggi è il arrivato il momento di mostravi il catalogo di film in uscita per Eagle Pictures. Onestamente trovo la proposta di pellicole effettuata dalla Eagle estremamente interessante. Senza paura o dubbio alcuno ammeto che il catalogo Eagle Pictures assieme a quello di Warner Bros. Discovery è quello che mi affascina di più. Eagle Pictures propone film per tutti i gusti: da quello di maggiore intrattenimento e più commerciale fino ad arrivare alla pellicola d’autore ricercata. Nel 2023 i film da segnare in agenda di certo non mancheranno. Come non menzionarvi il nuovo capitolo della longeva saga di Tom Cruise, Mission: Impossible 7, così come è impossibile dimenticare il nuovo lavoro del regista di La La Land, l’ultimo capitolo della saga di Scream, il nuovissimo Transformers e Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Scopriamo assieme il ricco catalogo di Eagle Pictures

L’attesissimo Babylon

Il 19 gennaio è la data prevista per il debutto italiano di Babylon, ambiziosa nuova opera del premio Oscar Damien Chazelle, regista di La La Land. Secondo voi la collocazione del film durante la awards season è un caso? Io non credo proprio… Babylon, una storia di ambizioni smisurate e di eccessi oltraggiosi, che ripercorre l’ascesa e la caduta di molteplici personaggi in un’epoca di sfrenata decadenza e depravazione nella sfavillante Hollywood. Nel cast della pellicola, in arrivo nelle sale il 19 gennaio, anche Jovan Adepo, Li Jun Li, P.J. Byrne, Lukas Haas, Olivia Hamilton, Max Minghella, Rory Scovel, Katherine Waterston, Flea, Jeff Garlin, Eric Roberts, Ethan Suplee, Samara Weaving e Olivia Wilde.

Chazelle ha scritto anche la sceneggiatura. Il concept della storia sembra essere nella mente del filmmaker da ben 15 anni. I produttori esecutivi del progetto saranno Olivia Hamilton, Matt Plouffe, Marc Platt, Tobey Maguire, Helen Estabrook e Adam Siegel. Riordiamo che l’ultimo lungometraggio di Damien Chazelle uscito nelle sale cinematografiche è First Man.

La critica americana ha già visionato Babylon e lo ha definito “un film grandioso e fenomenale, non tutti però si sono espressi positivamente. Sicuramente non ci resta che attendere gennaio per farci la nostra o Ma non sono mancati i giudizi negativi.

Tanti horror firmati Eagle Pictures

Ovviamente non posso che partire dall’attesissimo Scream 6, il nuovo capitolo della saga di Scream. La pellicola arriverà nelle sale italiane nel mese di marzo 2023. In questo nuovo capitolo della saga di Scream mancherà la protagonista Neve Campbell, che ha rifiutato la partecipazione perché ha dichiarato di non aver ricevuto un’offerta salariale all’altezza del suo ruolo nella saga. Mentre ci sarà Courteney Cox che ritornerà come Gale Weathers.

Il cast del lungometraggio vede presenti diversi nomi nuovi, come Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda e Josh Segarra. Presenti anche Hayden Panettiere, Melissa Barrera (Sam), Jasmin Savoy Brown (Mindy), Mason Gooding (Chad) e Jenna Ortega (Tara). La regia sarà di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Da poco è stato rivelato che il lungometraggio sarà ambientato a New York. James Vanderbilt di Project X Entertainment, Paul Neinstein e William Sherak faranno da produttori esecutivi. Gli altri produttori saranno Kevin Williamson, Chad Villella, Gary Barber, Peter Oillataguerre, Ron Lynch, Cathy Konrad e Marianne Maddalena.

Proseguiamo con La maledizione della Queen Mary, nuovo horror firmato frutto del duro lavoro di Gary Shore, regista di Dracula Untold con Luke Evans. Il film teoricamente dovrebbe essere il primo capitolo di una nuova trilogia sull’omonima nave, avrà come protagoniste ben tre storie intersecate e connesse tra di loro. Le varie vicende raccontano la distruzione di due famiglie sulla RMS Queen Mary nel 1938 e ai giorni nostri. Il cast è composto da: Alice Eve, Joel Fry, Nell Hudson, William Shockley, Angus Wright e Tim Downie.

Russell Crowe dopo il deludente Poker Face che lo vedeva coinvolto per la seconda volta alla regia, torna al cinema con The Pope’s Exorcist. The Pope’s Exorcist, che racconta il percorso di Padre Amorth, personaggio realmente esistito, ed i cui panni saranno vestiti da Russell Crowe. Da poco è stata diffusa online la prima immagine del lungometraggio. Il cast del film vedrà presenti anche Alex Essoe (Doctor Sleep) e Daniel Zovatto (It Follows). Padre Garbiele Amorth si conta abbia realizzato oltre 100.000 esorcismi durante la propria vita. Il film sarà basato sui libri An Exorcist Tells His Story e An Exorcist: More Stories. Alla regia del progetto ci sarà Julius Avery, mentre in precedenza ci doveva essere Ángel Gómez. La sceneggiatura è stata realizzata da Evan Spiliotopoulos, che ha avuto delle revisioni operate da Chuck MacLean, sul soggetto iniziale curato da Michael Petroni, Chester Hastings e R. Dean McCreary. Doug Belgrad of 2.0 Entertainment produrrà The Pope’s Exorcist assieme a Michael Patrick Kaczmarek, Jeff Katz di Worldwide Katz ed Eddie Siebert di Loyola Productions President. Per quanto riguarda la supervisione del progetto saranno coinvolti Scott Strauss, Michael Bitar e Giselle Johnson di Screen Gems.

Ricordiamo che Russell Crowe è tra i protagonisti di Thor: Love and Thunder, lungometraggio uscito a luglio scorso nelle sale cinematografiche, e si vedrà anche nel film Marvel su Kraven the Hunter.

Finalmente Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Non prendete impegni per il 13 giugno 2023. Finalmente dopo mesi e meni, che dico, dopo anni di rinvii Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One debutterà al cinema!

Ancora purtroppo non è stata rilasciata una sinossi ufficiale, al momento, ma nel trailer uscito diversi mesi fa vediamo il protagonista della saga Ethan Hunt messo alle strette riguardo a una scelta morale, in una scena intervallata da footage d’azione ricchissimo di volti noti e ambientato in location tra le più svariate, tra cui il deserto, Venezia e Roma, protagonista di un inseguimento che sembra davvero folle.

Questo però non sarà l’ultimo film della celebre saga che ha portato Tom Cruise nell’olimpo di Hollywood. Dopo il film in uscita nel 2024 la saga proseguirà con l’ultimo capitolo in arrivo nel 2024. Entrambi i lungometraggi avranno il titolo Dead Reckoning, il primo parte uno e il secondo parte due. Il regista Christopher McQuarrie ha di recente parlato dei due capitolo finali che andranno a chiudere la storia di Ethan Hunt e della sua squadra dichiarando quanto segue: “Ci sono molte cose che emergeranno dal passato di Ethan, il titolo sotto questo punto di vista, Dead Reckoning, è un termine utilizzato in navigazione. Significa che stai tracciando una rotta basata sulla tua ultima posizione conosciuta, ed in questo senso rappresenta una metafora non solo riguardo a Ethan, ma su diversi personaggi. Sapevamo dall’inizio che se fosse stata una storia divisa in due parti avrebbe avuto un qualcosa di epico. Dev’essere un progetto che va ad inglobare tutto il resto del franchise. Non ci può essere un altro modo per proporre questi film.”

Il cast della pellicola, diretta dal veterano della serie Christopher McQuarrie, comprende Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Shea Whigham, Pom Klementieff, Esai Morales, Henry Czerny, Rob Delaney, Cary Elwes, Indira Varma, Mark Gatiss, Charles Parnell, Greg Tarzan Davis e Frederick Schmidt.

Due sequel molto attesi: Transformers: Il Risveglio e Spider-Man: Across the Spider-Verse

I Transformers tornano all’azione e alle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo in Transformers – Il Risveglio (Transformers: Rise of the Beasts), nuovo capitolo del franchise diretto da Steven Caple Jr. e con, nel cast, Anthony Ramos e Dominique Fishback. Il film arriverà nelle sale italiane a giugno 2023, grazie a Paramount Italia e Eagle Pictures. Transformers – Il Risveglio ci porterà negli anni 90, in un epica avventura in giro per il mondo, dove ritroveremo gli Autobot e una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che prenderanno parte all’eterna battaglia sulla terra tra Autobot e Decepticon. Nel cast: Anthony Ramos, Dominique Fishback, Tobe Nwigwe, Peter Cullen, Ron Perlman, Peter Dinklage, Michelle Yeoh, Liza Koshy, John DiMaggio, David Sobolov, Michaela Jae Rodriguez, Pete Davidson e Cristo Fernández.

Proprio nei giorni scorsi è stato rilasciato il primissimo teaser trailer. Eccolo a voi:

Transformers: Rise of the Beasts, (il titolo originale di Transformers: Il Risveglio) sarà il settimo capitolo della saga cinematografica dedicata ai Transformers, forse però non tutti sanno che sarà anche il primo di una nuovo trilogia. Transformers: Rise of the Beasts sarà allo stesso tempo un sequel di Bumblebee ed un prequel del primo Transformers. Rom Perlman sarà la voce di Optimus Primal, Peter Cullen sarà ancora la voce di Optimus Prime, e poi ci saranno nel cast Anthony Ramos (In the Heights) e Dominique Fishback (Judas and the Black Messiah). Mentre la regia è stata affidata a Steven Caple Jr. (Creed II), e la sceneggiatura è di Darnell Metayer e Josh Peters, che hanno lavorato su una prima stesura di Joby Harold. Nel 2024, inoltre, uscirà un film d’animazione del franchise direttamente pensato per il cinema.

Dopo i tantissimi recenti film dedicati al multiverso, siete pronti a ritornare finalmente nello Spider-Verse? A giugno arriverà al cinema Spider-Man: Across the Spider-Verse. Questo nuovo film, manterrà sia il concetto di Multiverso che quello dell’incontro tra Spidey diversi, come possono esserlo Peter Parker, Miles Morales e Miguel O’Hara, ma, data la mole di personaggi presenti, non ci dovremmo stupire se sullo schermo dovessero comparire sul serio le “Varianti” in stile Marvel Cinematic Universe… se non proprio loro, chissà. Difatti, mentre nel primo film gli “altri” Spidey arrivavano nel mondo di Miles, qui Miles e gli altri viaggeranno attraverso ben sei Terre alternative, presentando ben 240 personaggi in tutto, che anche considerandone molti come probabili e semplici camei, sono comunque tantissimi.

Nel cast vocale abbiamo nuovamente Shameik Moore nel ruolo di Miles Morales, Hailee Steinfeld come Gwen Stacy, Oscar Isaac nei panni di Miguel O’Hara e Issa Rae in quelli di Jessica Drew. Il consulente scolastico ha la voce di Rachel Dratch, mentre i genitori di Miles saranno Luna Lauren Velez e Brian Tyree Henry. Jason Schwartzman sarà il villain, Spot.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è previsto per giugno dell’anno prossimo, mentre il finale della trilogia, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, arriverà nei cinema il 29 marzo del 2024. A quanto pare, il villain di Spider-Man: Across the Spider-Verse, secondo film della saga cinematografica animata di Miles Morales (dopo Spider-Man – Un nuovo universo e prima parte del dittico formato con Spider-Man: Beyond the Spider-Verse) sarà The Spot, conosciuto nel nostro paese come Macchia nell’adattamento dei comics degli anni ’80 dell’Uomo Ragno, dove è nato come personaggio fumettistico. A doppiare il super-cattivo sarà l’attore Jason Schwartzman.

Infine vi segnaliamo anche…

Non posso concludere la carrellata di nuove uscire Eagle Pictures senza segnalarvi L’uomo sulla strada di Gianluca Mangiasciutti in uscita nelle sale dal 7 dicembre. In L’uomo sulla strada, la fatalità della vita, l’inquietudine del senso di colpa e il desiderio di vendetta si intrecciano in un drama thriller raffinato in cui ritmo e suspence conducono ad emozioni e sentimenti, però, inaspettati. Protagonisti di questa intensa storia sono Lorenzo Richelmy (Il talento del Calabrone, La ragazza nella nebbia, Marco Polo), uno dei volti del cinema italiano più famosi anche all’estero, e Aurora Giovinazzo (Anni da cane, Freaks Out) attrice emergente del panorama cinematografico nazionale, affiancati dalla protagonista di America Latina Astrid Casali (Il vegetale, DOC – Nelle tue mani). Ecco la sinossi ufficiale: Irene ha 8 anni quando assiste come unica testimone alla morte del padre per mano di un pirata della strada che scappa via. Perseguitata dal senso di colpa per non riuscire a ricordare il volto dell’assassino, Irene diventa una adolescente ribelle e introversa con l’unica ossessione di farsi giustizia. Abbandona la scuola e trova lavoro nella fabbrica di proprietà del glaciale e affascinante Michele che è proprio l’uomo che era al volante dell’auto. La ragazza sembra non riconoscerlo, lui invece non ha dubbi. Michele prova da subito un forte istinto di protezione verso la ragazza, che ben presto si trasforma in amore. Irene completamente all’oscuro inizia ad aprirsi e confidarsi proprio con l’uomo a cui sta dando la caccia. Mentre il cerchio si stringe attorno a Michele, qualcosa di inaspettato avviene…

Dopo l’anteprima mondiale di Cannes dello scorso maggio ecco che arriva in Italia anche Three Thousand Years of Longing, con il titolo tradotto di Tremila anni di attesa, il nuovo film fantastico di George Miller. Dopo sette anni dal debutto di Mad Max: Fury Road George Miller torna al cinema e lo fa in compagnia di Tilda Swinton e Idris Elba. La trama vede la dottoressa Alithea Binnie, solitaria accademica coi piedi per terra, entrare in possesso di un artefatto che si rivela il recipiente di un Djinn, un vero e proprio “Genio della lampada” che si offre di esaudirle tre desideri, prima di anelare alla libertà. Il problema è che la nostra, letteralmente, non crede ai suoi occhi, e anche se fosse, da esperta di storia e mitologia, sa quanto sarebbe potenzialmente pericoloso sfruttare i servigi dell’essere. E mentre lui racconta episodi di un passato mitico, lei matura una decisione sorprendente… La pellicola vi aspetta al cinema dal prossimo anno.

Infine ecco Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri, in arrivo in sala il 3 marzo 2023. Gli attori protagonisti della pellicola sono Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis e Hugh Grant.

Questa la sinossi ufficiale:

Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri porta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un’avventura divertente e ricca di azione. Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate.

Ecco di seguito l’elenco completo dei film Eagle Pictures 2023 in uscita al cinema nella prima parte del 2023: