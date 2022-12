Blue Beetle: ecco il poster del film DC in uscita ad agosto

Durante il Brazilian Comic-Con è stato rivelato il poster del film DC Blue Beetle, che arriverà nelle sale cinematgrafiche il 18 agosto. Il lungometraggio è diretto da Angel Manuel Soto e vedrà come protagonista Xolo Maridueña.

Ecco il poster.

#BlueBeetle – only in theaters August 18. pic.twitter.com/MiSrwvzFA6

Xolo Maridueña ha affermato:

Walter Hamada mi ha detto che Blue Beetle sarà molto importante per questo universo. Mi ha detto che è fondamentale far comprendere che ci si troverà di fronte ad una vera persona, e non solo ad una faccia. Si tratta di un qualcosa in più rispetto a ciò che si vede di fronte alla telecamera.