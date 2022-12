Universal Pictures 2023, ecco il listino della major

Ieri, 28 novembre 2023, sono iniziate le Giornate Professionali del Cinema in quel di Sorrento. Il capoluogo campano è la cornice da anni dell’evento invernale dedicato a stampa, esercenti ed addetti ai lavori del settore cinema. Durante la quattro giornate, quest’anno con precisione saranno il 28, 29 e 30 novembre ed il primo dicembre, le varie case cinematografiche internazionali ed italiane rivelano i listini dei film previsti in uscita per la stagione 2023. In particolare vengono menzionati i film che usciranno nella prima parte dell’anno. Ad inaugurare l’evento 2022 è stata Universal Pictures. La major ha presentato al pubblico di professionisti del settore il suo catalogo 2023. Tra i titoli che balzano subito agli occhi troviamo Oppenheimer di Christopher Nolan, Fast and Furious 10, Tàr con Cate Blanchett, il nuovo film di Wes Anderson e tantissime altre pellicole.

Scopriamo assieme il ricco catalogo firmato Universal Pictures. Per alcuni film posso già comunicarvi la data d’uscita italiana, per altri, purtroppo dovremo accontentarci del periodo d’uscita. Sempre meglio di niente.

Dicembre in compagnia dei film Universal

Il mese più magico dell’anno inizia con un film particolarmente natalizio, ecco a voi Una notte violenta e silenziosa, in uscita il 1 dicembre in Italia. La pellicola è diretta da Tommy Wirkola e vede come protagonista l’amato Hopper di Stranger Things, David Harbour. Si tratta di thriller natalizio dark, che vede una squadra di mercenari irrompere in un comprensorio di famiglie benestanti durante la vigilia di Natale, prendendo in ostaggio tutti i presenti. La squadra di criminali non è però preparata ad affrontare un combattente che li sorprenderà: Babbo Natale (David Harbour) è sul posto e sta per dimostrare perché questo Nick non è un santo.

Per gli amanti dei brividi causati dalla paura ecco per voi l’inquietante M3gan. M3GAN è una meraviglia di intelligenza artificiale, una bambola a grandezza naturale programmata per essere la più grande compagna dei bambini e la più grande alleata dei genitori. Progettata da Gemma (Allison Williams di Get Out), brillante robotica di un’azienda di giocattoli, M3GAN è in grado di ascoltare, guardare e imparare, diventando amica e insegnante, compagna di giochi e protettrice del bambino a cui è legata.Quando Gemma diventa improvvisamente la tutrice della nipote orfana di 8 anni, Cady (Violet McGraw, The Haunting of Hill House), è insicura e impreparata a diventare genitore. Sottoposta a forti pressioni sul lavoro, Gemma decide di abbinare il suo prototipo M3GAN con Cady nel tentativo di risolvere entrambi i problemi: una decisione che avrà conseguenze inimmaginabili. Il film debutterà nelle sale italiane il 4 gennaio 2023.

Il 2023 si arricchisce di pellicole horror

Nel 2023 torna al cinema Shyamalan con Bussano alla porta. Mentre sono in vacanza in una baita isolata, una giovane ragazza e i suoi genitori vengono presi in ostaggio da quattro sconosciuti armati che chiedono alla famiglia di compiere una scelta impensabile per evitare l’apocalisse. Con un accesso limitato al mondo esterno, la famiglia deve decidere in cosa credono prima che tutto sia perduto.

Il film è interpretato da Dave Bautista (Dune, Guardiani della Galassia), dal candidato al Tony Award e all’Emmy Jonathan Groff (Hamilton, Mindhunter), da Ben Aldridge (Pennyworth, Fleabag), dalla candidata al BAFTA Nikki Amuka-Bird (Persuasione, Old), dall’attrice esordiente Kristen Cui, da Abby Quinn (Piccole donne, Landline) e da Rupert Grint (Servant, la saga di Harry Potter).

Gli amenti dei vampiri, di Nicolas Cage e delle grasse risate non posso assolutamente perdere Renfield in uscita il 13 aprile 2023. Al centro della storia ci saranno Dracula (interpretato da Cage) e il suo servo (Nicholas Hoult), per un lungometraggio che mischierà commedia e horror.

Il resto del cast prevede la presenza di Ben Schwartz (“Sonic 2: Il film”), Adrian Martinez (“The Blacklist: Redemption”), Bess Rouss (“Ghostbusters”), Shohreh Agdashloo (“The Expanse”), e James Moses (“Queenpins”).

Renfield è diretto da Chris McKay, regista che ha già lavorato a The Lego Batman Movie e The Tomorrow War. A scrivere la sceneggiatura è stato Ryan Ridley, che ha lavorato in precedenza su Rick and Morty, Community, e Invincible. La storia è stata ideata da Robert Kirkman, il creatore di The Walking Dead.

Infine come non segnalarvi il nuovo film di Gerald Butler, The Plane, in arrivo in sala il 26 gennaio 2023. Durante una violenta tempesta, il comandante Brodie Torrance (Gerard Butler) salva i suoi passeggeri con un atterraggio di emergenza. L’aereo plana però su un’isola devastata dalla guerra e per il gruppo, preso in ostaggio da pericolosi ribelli, è l’inizio di un vero e proprio incubo. L’unica persona su cui Torrance potrà contare è Louis Gaspare (Mike Colter), un uomo accusato di omicidio che l’FBI stava trasportando sul suo volo. Riuscirà il nostro capitano a portare in salvo i passeggeri e fuggire dall’isola?

Questa volta Butler veste i panni di un coraggioso pilota che per salvare i suoi passeggeri da una violenta tempesta, effettua un rischioso atterraggio d’emergenza su una remota isola delle Filippine. I superstiti dovranno però affrontare una nuova minaccia: degli spregiudicati guerriglieri indipendentisti che vivono in quelle terre. Il gruppo viene infatti rapito e sarà compito del comandante Brodie Terrance proteggere i sopravvissuti presi in ostaggio e portarli in salvo. Ad affiancarlo in questa missione impossibile, troverà un ex Marine (Mike Colter, il celebre ‘Luke Cage’ dell’Universo Marvel) in arresto che era a bordo dell’aereo scortato dall’FBI. A dirigerli, il regista francese Jean-François Richet, Premio César per il dittico con protagonista Vincent Cassel, Nemico pubblico N. 1 – L’istinto di morte e Nemico pubblico N. 1 – L’ora della fuga. Nel cast anche Daniella Pineda (Jurassic World – Il dominio), Yoson An (Mulan) e Tony Goldwyn (Divergent, Scandal).

L’animazione firmata Universal

Se amate Shrek e l’animazione il 7 dicembre 2022 non potete perdere Il gatto con gli stivali 2, nuovo capitolo della saga originaria delle “favole” di Shrek in cui l’audace fuorilegge, il Gatto con gli Stivali, pagherà un prezzo molto alto per la sua famigerata passione per il pericolo e la noncuranza per la sicurezza. Nonostante abbia perso il conto lungo la strada, il Gatto ha difatti bruciato otto delle sue nove vite: per riaverle si imbarcherà in un’impresa colossale. Nella versione originale, il candidato all’Oscar Antonio Banderas torna a dar voce al famoso Gatto accompagnandolo in un viaggio epico alla ricerca della leggendaria Stella dei Desideri nella Foresta Nera per riappropriarsi delle vite perdute. Avendo una sola vita a disposizione, il Gatto sarà costretto a chiedere aiuto alla sua ex partner e nemesi: l’affascinante Kitty “Zampe di Velluto” (la candidata all’Oscar Salma Hayek).

Il 2023 sarà davvero ricco di pellicole d’animazione prodotto e distribuite da Universal, tra cui Meet the Gillmans, lungometraggio scritto da Pam Brady ma diretto da Paul Tibbit. La ostia segue le avventure di una tipica ragazza adolescente, Ruby, cresciuta in una città di mare in Florida e, come tutte le adolescenti, imbarazzata dalla sua famiglia. Solo in questo caso, Ruby ha un motivo in più per essere imbarazzata; perché è di una famiglia di… mostri marini. In estate non mancherà nemmeno Migration, pellicola in cui una famiglia di papere che convince il padre iperprotettivo ad andare in vacanza, passando dal New England a New York fino alle Bahamas e le avventure di certo non si faranno desiderare. Tanta è l’attesa per Super Mario Bros: Il Film. il film di Super Mario Bros. vedrà Chris Pratt come doppiatore del protagonista. Nel cast troviamo anche Anya Taylor-Joy nei panni della Principessa Peach, Charlie Day nei panni di Luigi, Jack Black nei panni di Bowser, Keegan-Michael Key nei panni di Toad, Seth Rogen nei panni di Donkey Kong, Fred Armisen come Cranky Kong, Kevin Michael Richardson come Kamek e Sebastian Maniscalco come Spike.

L’atteso lungometraggio animato sprecherà al cinema il 6 aprile 2023. All’appello troviamo anche Trolls 3, in arrivo il prossimo 17 novembre. L’uscita di Trolls 3 a novembre 2023 sarà esclusivamente riservata alle sale cinematografiche, mentre il lungometraggio precedente, Trolls World Tour, ha avuto una distribuzione avvenuta solo in digitale, considerando che è uscito in piena pandemia, ad aprile 2020. Nonostante ciò il film ha ottenuto 100 milioni di dollari di guadagni, quindi possiamo aspettarci un vero sucessone per Trolls 3.

I film più attesi: Christopher Nolan, Wes Anderson e David Gordon Green

Il marchio Universal Pictures lo sentire nominare più e più volte nel corso del 2023 dato che la major è riuscita a ottenere i favori di registi decisamente importanti per il panorama cinematografico internazionale. Come non menzionare la recente acquisizione di Christopher Nolan tra le file dei registi Universal. Il regista di Batman Il Ritorno e Inception dopo tantissimi anni presso Warner Bros, a causa di divergenze originatesi durante la pandemia e legate alla pronta distribuzione di Tenet, ha scelto di cambiare schieramento e di passare alla concorrenza. Il prossimo progetto di Nolan non sarà quindi più firmato da Warner Bros ma da Universal Pictures. Oppenheimer è il nuovo e ambizioso figlio di Nolan. La pellicola sarà basata sul libro che ha vinto il premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, scritto da Kai Bird e Martin J. Sherwin. La storia, quindi, sarà incentrata sull’invenzione della bomba atomica e sul ruolo di J. Robert Oppenheimer all’interno del contesto che ha cambiato per sempre le sorti della Seconda Guerra Mondiale. Il cast è senza dubbio il fiore all’occhiello della pellicola: Cillian Murphy, feticcio di Nolan e protagonista di Peaky Blinders, sarà il volto di Oppenheimer, a lui si aggiungo anche Gary Oldman, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr, Florence Pugh, Rami Malek, Jack Quaid, Michael Angarano, Alden Ehrenreich, Kenneth Branagh, Matthew Modine e Josh Peck. Come potrete ben vedere Oppenheimer è un film da non perdere. La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi il 21 lugli 2023, i Italia debutterà il giorno prima.

Se siete tra i fedeli sostenitori di Wes Anderson sarete felici di sapere che nel 2023, più precisamente nel settembre 2023, arriverà il suo nuovo film: Asteroid City. Il lungometraggio di Anderson sarà ambientato nel 1955 in una piccola città degli Stati Uniti, ed i protagonisti saranno Jason Schwartzman e Scarlett Johansson. Il film è stato scritto e diretto dallo stesso Wes Anderson, la storia, invece, è stata scritta da Anderson con Roman Coppola. Il film racconta la storia di una finta cittadina americana che si trova in una zona desertica, e che nel 1955 ospiterà un raduno per l’osservazione delle stelle. Sarà questa l’occasione per riunire studenti e genitori di tutto il Paese per una competizione scolastica che mischierà commedia, dramma, romanticismo e altro. Il ricco cast del film vedrà presenti anche Tom Hanks, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Ed Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan, Grace Edwards, Aristou Meehan, Sophia Lillis, Ethan Lee, Jeff Goldblum e Rita Wilson.

Il 2 marzo 2023 sarà invece il turno, finalmente, di Armageddon Time diretto da James Gray ed interpretato da Anthony Hopkins, Anne Hathaway e Jeremy Strong. Si tratta di una storia di crescita profondamente personale che affronta le vicende di una famiglia disperatamente impegnata nella ricerca di un’affermazione che ha coinvolto un’intera generazione, il Sogno Americano. Siamo nel pieno degli anni ’80 nel Queens, a New York, e due amici, uno bianco ed ebreo e l’altro nero vogliono elevarsi socialmente mentre dilaga il razzismo intorno a loro.

Il 12 ottobre 2023 siete pronti a farvi spaventare da The Exorcist di David Gordon Green? La pellicola sarà un vero e proprio sequel rispetto all’originale del 1974 di William Friedkin. Nella trilogia su L’Esorcista ritornerà Ellen Burstyn come protagonista, ed al suo fianco ci sarà Leslie Odom Jr. La storia dovrebbe concentrarsi proprio sul personaggio di Odom, il cui figlio sarà posseduto da un demone, e che riceverà il supporto della Chris MacNeil interpretata da Ellen Burstyn.

L’attesissimo Fast X

I fan della saga dedicata alle forsennate corse in automobile più longeva di sempre è pronta a regalare ai fan il suo nuovo e attesissimo capitolo. Fast X sarà diretto da Louis Leterrier e vede coinvolti nel cast Michelle Rodriguez, Nathalie Emmanuel, Jason Momoa, Vin Diesel, Sung Kang, Tyrese Gibson, Ludacris, Daniela Melchior, Brie Larson e Rita Moreno. Fast X Secondo diversi rumor Fast X sarà uno dei film più costosi della storia del cinema.

Infatti secondo quando afferma The Wrap il budget stanziato per Fast X si aggira intorno ad una cifra di 340 milioni di dollari, tra le più alte della storia del cinema.

Finalmente ecco la data d’uscita di TÁR

Dopo averlo visto ed apprezzato al Festival del Cinema di Venezia TÁR, pellicola con protagonista Cate Blanchett ha ora una data d’uscita italiana. Il 9 febbraio 2023 potrete tutti apprezzare l’eccellente interpretazione di Cate Blanchett in TÁR. Il lungo metraggio che ha garantito la coppa volvi all’attrice protagonista è ambientato nel mondo internazionale della musica classica, è incentrato su Lydia Tár, considerata una delle più grandi compositrici/direttrici d’orchestra viventi e prima donna in assoluto a dirigere un’importante orchestra tedesca. La regia è firmata da Todd Field.

Di seguito ecco l’elenco completo delle uscite cinematografiche firmate Universal Pictures e previste da dicembre 2022 fino all’autunno 2023: