Offerte Amazon: The Callisto Protocol per PS5 e Xbox Series X/S disponibile in sconto

The Callisto Protocol per PS5 ed Xbox Series X/S è già disponibile su Amazon con uno sconto dell'11 % sul prezzo di listino.

Il gioco sfrutta inoltre anche una tecnica denominata “Horror Engineering” che fonde diverse componenti come atmosfera, tensione, violenza e senso di impotenza con l’obiettivo di innescare un senso di terrore senza precedenti.

The Callisto Protocol è il nuovo horror in salsa sci-fi di Glen Schofield, il papà di Dead Space. Il gioco racconta la storia di Jacob Lee alle prese con l’esplorazione della prigione di massima sicurezza su Callisto, la seconda luna più grande di Giove, che racchiude orrori inenarrabili. Nel gioco, potremo combattere sia attraverso l’utilizzo di armi da fuoco che tramite attacchi corpo a corpo .

Il prezzo consigliato per il gioco 70,99 euro. Si tratta dunque di un’ottima occasione di risparmio per l’atteso titolo di Striking Distance Studios che fa il suo debutto sul mercato proprio oggi. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le offerte Amazon di oggi vi permettono di acquistare The Callisto Protocol per PS5 e Xbox Series X/S a prezzo scontato. Il prezzo per la versione PS5 è di 63,17 euro , mentre quella per Xbox è disponibile al costo di 63,44 euro. Lo sconto per entrambe le versioni è dell’ 11% . Qui di seguito trovate i link per acquistare il prodotto:

