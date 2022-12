Avatar: James Cameron conferma che ci sono in progetto anche il sesto e settimo film

James Cameron ha rivelato di avere in mente progetti fino al sesto e settimo film di Avatar, ma che non potrà fare tutto da solo.

James Cameron sta continuando a parlare di Avatar e dei piani che prevedono lo sviluppo di questa lunga saga, che il regista vorrebbe portare addirittura fino ad un sesto e settimo film. Il filmmaker ha parlato al The Hollywood Reporter dei suoi piani a lunga durata, sottolineando anche che, se le cose dovessero andare per il verso giusto, non sarà da solo a portare avanti la saga.

Ecco cosa ha dichiarato:

Ho piani per un sesto e settimo film, ma non potrei fare tutto da solo, anche perché, quando potenzialmente usciranno questi progetti avrei attorno agli 89 anni. Non posso fare film di Avatar in continuazione, anche per il tipo di energie che richiedono queste produzioni. Dovrei portare qualcun altro a sviluppare questi progetti spiegandogli come fare. Perché non conta quanto tu possa essere intelligente e bravo come regista, devi imparare a fare questo tipo di cose.

James Cameron ha dichiarato che vorrebbe ancora realizzare cinque o sei film in carriera, e tre di questi farebbero parte della saga di Avatar. Ma per poter realizzare nuovi lungometraggi su Avatar il film dovrà incassare in maniera adeguata, ma l’obiettivo non è semplice. Avatar: La Via dell’Acqua dovrà incassare una cifra superiore ai due miliardi di dollari. Le diffidenze da parte di alcuni produttori ci sono state, ma James Cameron ha raccontato di aver reagito in questo modo ad un produttore che chiedeva un minutaggio più basse del film.

Gli ho detto una cosa che non ho mai fatto con nessuno in questo ambiente. Le mie parole sono state: ‘Questo film incasserà tutto quello che deve incassare, e quando lo farà per te sarà troppo tardi. Se c’è un momento in cui ti debba piacere questo film è oggi. Non voglio che tu dica qualcosa che non senti, ma sappi che non basteranno tutti i complimenti possibili da parte tua in futuro, quando Avatar guadagnerà tutto ciò che deve guadagnare’.

Negli ultimi giorni, durante il Brazil Comic-Con, sono stati mostrati 18 minuti di scene da Avatar: La Via dell’Acqua, rivelando alcuni particolari intriganti. Ad esempio il fatto che i figli di Neytiri saranno abbastanza grandi da vivere delle loro storie e linee narrative specifiche. E poi il fatto che Na’vi subirà delle conseguenze per il fatto di avere avuto dei figli ibridi. L’uscita al cinema è prevista per il 14 dicembre.