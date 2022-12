Videoconsulti di psicologia gratis: ecco come usufruirne

Viste le moltissime richieste raccolte dal portale (ben oltre 350mila) per la scadenza del bonus psicologo è nata un’idea molto valida. Dal 25 novembre iDoctors.it e Today.it mettono a disposizione dei loro utenti 300 videoconsulti gratuiti di psicologia. Le domande pervenute sono davvero numerose, ma le risorse a disposizione sono state sufficienti solo per erogarle a un richiedente ogni 10. Da un rapporto della Ce è emerso che su 300mila domande, oltre il 60% viene da persone under 35. Si tratta ovviamente di una generazione più propensa all’uso della tecnologia e quindi del pc e di internet.

Ecco perché iDoctors.it e Today.it hanno deciso di attivare l’iniziativa. Oltre a ripetere l’idea del sostegno a tale tipo di necessità, si ha in più la possibilità di un videoconsulto. Questo può rappresentare un passo avanti per superare le resistenze, in particolar modo nei giovani per spingerli ad andare da uno specialista. Così è possibile creare un primo contatto e organizzare un ciclo di incontri.

Oggi la tecnologia ha aperto molte strade in tutti i settori. Anche in questo caso è utile per dare un sostegno psicologico a chi ne ha più bisogno. Spesso usare strumenti digitali è anche nocivo e ci preclude una parte di vita sociale. In tale ambito però trova l’attivazione gratuita di un consulto video con un esperto. Ciò per poter avere la miglior soluzione per risolvere una problematica psicologica, che spesso potrebbe essere facilmente risolvibile anche solo aprendosi con uno specialista.