Sono nati nel 2022 e hanno già 30 anni

Le coppie che hanno difficoltà a concepire naturalmente si rivolgono spesso a procedure come la fecondazione in vitro (FIV), in cui lo sperma maschile e l’ovulo femminile vengono fecondati in laboratorio per migliorare le possibilità di esito positivo. In questa procedura si può utilizzare anche un ovulo o uno spermatozoo di un donatore, che spesso porta alla creazione di più embrioni, di cui solo alcuni vengono trapiantati. Questa è l’opzione che hanno scelto i genitori dei gemelli Lydia e Timothy, due tra i cinque embrioni congelati nell’Aprile del 1992 da una coppia anonima di coniugi. Quando hanno congelato i loro embrioni, il marito aveva 50 anni e la donatrice di ovuli 34.

L’embrione dei gemelli è rimasto congelato nell’azoto liquido a una temperatura di quasi 200 gradi sottozero. In base a ciò che riporta la CNN, l’embrione è stato conservato in un centro di fertilità a West Coat fino al 2007, dopo che la coppia li ha donati al National Embryo Donation Center (NEDC) di Knoxville, nel Tennessee, sperando che venissero messi a disposizione di un’altra coppia.

La coppia in questione è quella di Rachel e Philip, già genitori di quattro figli, che hanno deciso di averne altri scegliendo questa procedura medica.

Rachel Ridgeway ha avuto un parto che si è svolto normalmente come qualsiasi altro parto in ospedale, se non fosse che i gemelli sono nati dagli embrioni più a lungo congelati al mondo, secondo il National Embryo Donation Center.

“Avevo 5 anni quando Dio ha dato la vita a Lydia e Timothy, e da allora ha preservato quella vita”

ha detto Philip Ridgeway, il papa dei nascituri.

ll nome del processo a cui si sono sottoposti i Ridgeway è adozione o donazione di embrioni: quando le persone si sottopongono alla FIV, possono produrre più embrioni di quelli che utilizzano. Gli embrioni in più possono essere crioconservati per un uso futuro, donati alla ricerca o alla formazione per far progredire la scienza della medicina riproduttiva, o donati a persone che desiderano avere figli.

Il termine “adozione” crea parecchie controversie perché alcuni sostengono che ha significato solo quando si ha a che fare con l’adozione dopo la nascita, altri aggiungono che invece di usare la parola “adozione”, bisognerebbe utilizzare solo “donazione”, altri ancora sostengono che si tratti solo di una procedura medica che nulla ha a che fare con la vita.

Rimane il fatto che i gemelli, che sono stati concepiti durante l’era della generazione dei Millennials (o Y, i nati tra il 1981 e il 1996), saltano totalmente l’era della generazione Z (i nati tra il 1997 e 2012) e crescono come appartenenti alla generazione ALPHA (nati tra i primi 2010 in poi). Saltare una generazione, nascendo in quella prima è comunque degno di nota.