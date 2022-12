Relazione: cosa fare se finisce su WhatsApp?

Oggi è sempre più abituale venire scaricati da un sms su WhatsApp. L’era digitale in cui le relazioni vengono create e distrutte, ecco come gestire le rotture.

I rapporti prima venivano interrotti con una telefonata o una raccomandata. Oggi i tempi sono cambiati ed esistono nuovi strumenti per scaricare e lasciare il partner. Ci sono sempre più persone che usano un secco semplice messaggio o faccine, senza avere il coraggio di chiudere una relazione faccia a faccia.

Per la persona lasciata dal messaggio c’è un mix di emozioni difficili da vivere e digerire. Insomma, oggi basta un copia e incolla per lasciare il partner senza pensarci troppo. Al giorno d’oggi WhatsApp è usato in modo freddo e scorretto. Ha però un metodo veloce per piantare dal dire al fare la persona amata, ciò però ha un grande costo morale. In chi pianta la persona non c’è rimpianto, basta non affrontare il partner in faccia. Ecco i consigli di comportamento per chi viene lasciato su WhatsApp:

non concentrarsi in modo ossessivo sul vedere faccia a faccia il nostro partner, renderebbe ancora più disperati

chiedi di incontrarti di persona o effettua una chiamata solo una volta, ma senza insistere di più

evitare di essere trascinati da un esaurimento mentale

accettare la realtà delle cose senza perdere dignità

rimuovere il vostro ex dai contatti e dai social

non alimentare la speranza, accetta che quella persona non è quello che credevi

evitare le relazioni “chiodo schiaccia chiodo”, prima terminare l’esperienza negativa e poi ricominciare una relazione

conservare i bei ricordi cercando di essere una persona migliore di chi vi ha lasciato

Dopo la fine di una relazione attraverso gli strumenti digitali, bisogna cercare di tirare fuori la rabbia personale, senza portare rancori, non alimentando la sfiducia. Non tendere a non fidarsi più di nessuno, perché l’amore vale sempre la pena viverlo. Cercare di diventare più maturi e coraggiosi e non smettere di crescere nella responsabilità affettiva.