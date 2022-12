Rakuten TV: le novità del mese di dicembre 2022

Dicembre è il mese dei regali per eccellenza, e su Rakuten TV non potevano mancare! In arrivo questo mese docu-film originali e film per tutta la famiglia, una selezione di titoli TVOD disponibile ad un prezzo speciale, nuove serie tv e due promo da non perdere.

Ad arricchire la sezione AVOD di questo mese il nuovo docu-film originale Rakuten TV Ettore Bassi: Stage and Race, disponibile in esclusiva free sulla piattaforma in 42 paesi d’Europa dal 22 novembre: la produzione originale segue l’esperienza personale dell’attore e pilota Ettore Bassi, in costante alternanza tra l’esibizione sul palcoscenico e quella in pista. Tra i titoli gratuiti, in arrivo a dicembre una selezione per tutti i gusti: le commedie sentimentali Abbasso l’amore, con Ewan McGregor e Renée Zellweger, e Life or Something Like It con un’incantevole Angelina Jolie; dai toni più drammatici, disponibili Un padre in prestito, che vede il premio Oscar William Hurt nei panni del protagonista; Voglia di ricominciare, storia della relazione tra un adolescente ribelle degli anni ‘50 e il suo patrigno abusivo, con Robert De Niro, Ellen Barkin e un giovane Leonardo DiCaprio; la pellicola tutta italiana La mia classe con Valerio Mastandrea nelle vesti di un professore di italiano alle prese con una classe di scuola serale per stranieri adulti, e Sommersby con star del calibro di Richard Gere e Jodie Foster. Di tutt’altro stampo Fantastic Mr. Fox, il film d’animazione dell’inconfondibile Wes Anderson, impreziosito dalle voci di George Clooney, Meryl Streep e Bill Murray. Per tutta la famiglia, ecco arrivare la commedia Innamorarsi a Manhattan e, in linea con il periodo festivo, S.O.S Natale e The Nutcracker Sweet.

Molte le novità anche nella sezione TVOD della piattaforma: in arrivo questo mese il campione d’incassi del DC Extended Universe Black Adam, con Dwayne Johnson nei panni del protagonista che, dopo 5.000 anni di prigionia, viene liberato dalla sua tomba terrena ed ora è pronto a scatenare la sua giustizia nel mondo moderno. Disponibile a dicembre anche Ticket to Paradise, commedia sentimentale con gli iconici George Clooney e Julia Roberts; dalla 79ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, Il signore delle formiche di Gianni Amelio racconta la storia di Aldo Braibanti nell’Italia degli anni Sessanta, con Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Sara Serraiocco, Leonardo Maltese e Anna Caterina Antonacci, disponibile ad un prezzo speciale dal 22 al 25 dicembre, mentre Paolo Virzì in Siccità mostra una Roma arida e distopica, con Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Tommaso Ragno e Claudia Pandolfi, disponibile ad un prezzo speciale dal 28 dicembre al 2 gennaio. Per gli amanti del brivido, da non perdere l’agghiacciante Smile di Parker Finn e Halloween Ends, epica e terrificante conclusione del franchise horror più acclamato e venerato della storia del cinema, di David Gordon Green con protagonista Jamie Lee Curtis. Da segnalare anche una serie di titoli da vedere tutti d’un fiato: dai thriller La Ragazza della Palude, con Daisy Edgar-Jones nel ruolo di una donna cresciuta nelle paludi del profondo sud che diventa sospettata dell’omicidio di un uomo con cui una volta era coinvolta, e Omicidio nel West End, con Sam Rockwell, Saoirse Ronan e Adrien Brody, in cui i piani per l’adattamento cinematografico di una commedia di grande successo si interrompono bruscamente dopo l’omicidio di un membro fondamentale della troupe, al poliziesco Memory, con Liam Neeson e Monica Bellucci, disponibile ad un prezzo speciale dal 29 dicembre al 2 gennaio, fino all’avventuroso Beast con Idris Elba. Infine, in arrivo per i più piccoli il film d’animazione Taddeo l’esploratore e la tavola di smeraldo, con Óscar Barberán, Michelle Jenner, Alexandra Jiménez, Fernando Valverde e Cecilia Suarez.

Nella sezione SVOD Lionsgate+, invece, sbarca il primo episodio della serie tv Pennyworth: The Origin of Batman’s Butler, storia del maggiordomo della famiglia Wayne, Alfred Pennyworth, un ex soldato del Special Air Service dell’Esercito Britannico e di come ha iniziato a lavorare per il padre di Bruce Wayne. In arrivo anche l’ultimo episodio della terza stagione di Step Up: High Water, serie tv basata sull’iconico franchise incentrato sul mondo del ballo. Ambientata nella High Water, la scuola di arti dello spettacolo più spietata di Atlanta, i protagonisti della serie scopriranno quanto sono disposti a lottare per realizzare i propri sogni.

Segnaliamo infine due promo da non perdere: dal 5 al 18 dicembre disponibili ad un prezzo speciale Il gatto con gli stivali e una selezione di titoli dal franchise di Shrek, per trascorrere le feste in compagnia dell’orco che ha conquistato i cuori di tutti! E in occasione del Natale, dal 19 dicembre all’8 gennaio sarà possibile godersi tanti titoli per tutta la famiglia ad un prezzo scontato dal 30 al 40%.

L’’app AD-based Rakuten TV è ora disponibile su tutti i dispositivi NVIDIA SHIELD, con un universo di contenuti gratuiti e un mondo di intrattenimento senza limiti. NVIDIA SHIELD TV e SHIELD TV Pro offrono livelli ineguagliabili di intrattenimento 4K, gaming tramite GeForce NOW e AI oltre a funzionalità smart home direttamente nel tuo salotto. Il processore Tegra, X1+ aiuta a dare vita a Dolby Vision per immagini più chiare e nitide e Dolby Atmos per un audio straordinario. La sua capacità computazionale potenzia notevolmente la qualità dell’immagine utilizzando l’intelligenza artificiale per migliorare i flussi video HD in risoluzione 4K.

Leggi anche: