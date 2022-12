Misocinesia, quando infastidisce vedere gli altri agitarsi

Ci piace stare in pace con noi tessi e con chi ci circonda e capita, infatti, che quando vediamo qualcuno vicino a noi agitarsi, magari con dei tic nervosi, ci infastidiamo anche noi. Secondo lo studio del team di ricercatori, guidato dallo psicologo Sumeet Jaswal della British Columbia University, le sensazioni di stress causate dal vedere gli altri agitarsi sono un fenomeno psicologico incredibilmente comune, che colpisce addirittura una persona su tre. Gli studiosi hanno voluto sondare più approfonditamente questo disturbo che prende il nome di misocinesia (misokinesia in inglese) ed è descritto come “rifiuto dei piccoli movimenti ripetitivi compiuti da altre persone“.

Il fenomeno, poco studiato dagli scienziati, è stato scoperto quando si approfondivano gli studi su un’altra condizione correlata, la misofonia: disturbo in cui le persone si irritano quando sentono certi suoni ripetitivi. La misocinesia è in qualche modo simile, ma i fattori scatenanti sono generalmente più visivi che sonori, secondo i ricercatori. Praticamente una versione visiva della misofonia.

Jaswal e i suoi colleghi hanno condotto quella che, a loro dire, è stata la “prima esplorazione scientifica approfondita” della misocinesia, e i risultati indicano che l’elevata sensibilità all’agitazione è qualcosa con cui un gran numero di persone ha a che fare.

In una serie di esperimenti che hanno coinvolto oltre 4.100 partecipanti, i ricercatori hanno misurato la prevalenza della misocinesia in un gruppo di studenti universitari e di persone appartenenti alla popolazione, valutando l’impatto che aveva su di loro ed esplorando il motivo per cui le sensazioni potevano manifestarsi. “Abbiamo scoperto che circa un terzo dei soggetti ha dichiarato un certo grado di sensibilità alla misocinesia nei confronti dei comportamenti ripetitivi e agitati degli altri, riscontrati nella loro vita quotidiana”

Ripercussioni su chi ne soffre

Il fenomeno sembra variare in modo significativo tra gli individui, con alcune persone che riferiscono solo una bassa sensibilità agli stimoli di agitazione, mentre altre si sentono fortemente colpite.

“Chi è incline al disturbo è colpito negativamente dal punto di vista emotivo e sperimenta reazioni come rabbia, ansia o frustrazione, nonché una riduzione di benessere nelle situazioni sociali, nel lavoro e negli ambienti di apprendimento”, ha spiegato lo psicologo Todd Handy della UBC nel 2021. Secondo i ricercatori i responsabili di questo fenomeno sono i neuroni specchio i quali portano le persone affette da questo disturbo, ad immedesimarsi inconsciamente nella psicologia di chi si agita.

“Una ragione per cui le persone si agitano è che sono ansiose o nervose, quindi quando gli individui che soffrono di misocinesia vedono qualcuno che si agita, possono rispecchiarsi e sentirsi anch’essi ansiosi o nervosi”, ha detto Jaswal.

Gli studi sulla misocinesia sono ancora preliminari, ma i dati disponibili mostrano che è un fenomeno insolito molto più comune di quanto si pensi.