Lupi, come viene scelto il capobranco? Da un parassita

Il Toxoplasma gondii è un parassita protozoo in grado di infettare qualsiasi specie a sangue caldo ed è quello che provoca la Toxoplasmosi. Il ciclo vitale del Toxoplasma gondii presenta due tipi di riproduzione, sessuata nei felini (ospite definitivo), e un altro ospite (intermedio) nel quale avviene la riproduzione asessuata. Gli ospiti intermedi del T. gondii possono essere i roditori, uomo, canidi.

È stato dimostrato che il parassita ha la capacità di modificare il comportamento dell’ospite: i ratti infetti e i topi hanno meno paura dei gatti e, a quanto pare, i lupi di ventano più coraggiosi.

Nonostante le numerose ricerche di laboratorio sugli effetti dell’infezione da T. gondii sul comportamento, poco si sa degli effetti della toxoplasmosi sul comportamento degli ospiti intermedi selvatici. Il Parco Nazionale di Yellowstone, Wyoming, USA, ha una comunità di carnivori diversificata che comprende lupi grigi (Canis lupus) e puma (Puma concolor), rispettivamente ospiti intermedi e definitivi del T. gondii. Nel recente studio, i ricercatori hanno utilizzato dati risultanti di 26 anni di monitoraggi comportamentali, spaziali e sierologici del lupo per dimostrare che la sovrapposizione del territorio del lupo con aree ad alta densità di puma è un importante fattore predittivo di infezione. Il team ha documentato anche notizie circa il loro status sociale. Un elemento importante venuto fuori grazie a questa ricerca è che i lupi sieropositivi, (cioè portatori di virus anche se non affetti dalla malattia) hanno mostrato molta più ambizione da leader. Hanno scoperto quelli infetti avevano una probabilità 11 volte maggiore rispetto a quelli non infetti di lasciare la famiglia di origine per fondare un nuovo branco e 46 volte maggiore di diventare capobranco, che sono spesso gli unici lupi del branco a riprodursi.

Data la gerarchia sociale all’interno di un branco di lupi, i ricercatori hanno ipotizzato che i parassiti hanno importanti implicazioni per gli ospiti intermedi, al di là delle infezioni acute. In particolare, in una specie sociale, questi impatti possono andare oltre gli individui e influenzare gruppi, popolazioni e persino processi ecosistemici.