Harry & Meghan: il teaser ufficiale in italiano del documentario Netflix

Dopo aver fatto tanto parlare di sé, Harry e Meghan sono pronti a mostrarsi in tutto e per tutto davanti allo schermo con la docuserie in arrivo su Netflix intitolata Harry & Meghan. Da poco è stato diffuso il teaser trailer del documentario.

Ecco il filmato.

Il principe Harry e Meghan Markle, il Duca e la Duchessa di Sussex, vogliono raccontare la loro versione dei fatti. Ciò che li ha portati ad allontanarsi dalla famiglia reale, prendendo la scioccante decisione di rifiutare una vita al di fuori dagli incarichi pubblici della Corona e di dipendere finanziariamente da loro stessi.

Il documentario è diretto da Liz Garbu, e promette di offrire uno sguardo intimo alla vita di una coppia che è sulla bocca di tutto il mondo. Molto interessante è il momento in cui nel teaser la stessa Meghan dichiara: “Con una posta in gioco così alta, non ha più senso sentire la nostra versione?” Mentre Harry afferma: “Ho dovuto fare tutto questo per proteggere la mia famiglia”.

Meghan aveva in precedenza parlato a Variety della docuserie, dicendo:

Per noi è bello poterci affidare a qualcuno che racconti la nostra storia, con un regista che ho sempre ammirato. Mio marito non ha mai avuto a che fare con questo tipo di settore. Io ho lavorato in Suits, e mi entusiasma vedere le persone che lavorano insieme condividendo il proprio punto di vista. Questa è una cosa molto divertente.

Ricordiamo che nel 2021 Harry e Meghan hanno rilasciato un’intervista esclusiva a Oprah Winfrey in cui hanno raccontato una parte della loro storia, rivelando alcuni dei motivi che li hanno allontanati dalla Famiglia Reale. Ecco degli estratti di quell’intervista.

Harry e Meghan arriverà prossimamente sulla piattaforma streaming Netflix.