PlayStation VR2 disponibile per il preordine su Amazon in due versioni, su invito

Su Amazon adesso potete trovare la richiesta di invito per quanto riguarda l’acquisto del PlayStation VR2, il nuovo visore PlayStation in arrivo il prossimo anno. Si tratta dell’iscrizione ad un invito, motivo per cui non potrete preordinare subito il prodotto, ma potrete di certo segnarvi per essere avvertiti in caso foste tra i fortunati. Potete accedere alla pagina prodotto seguendo il bottone qui in basso, o questo link: https://amzn.to/3Uj0IaP.

La selezione verrà fatta seguendo diversi fattori, motivo per cui non è possibile prevedere i tempi d’attesa. Il link, nel caso veniste invitati, durerà 72 ore. Ogni cliente potrà acquistare soltanto un’unità del dispositivo.

I preordini dei visori, disponibili in due versioni, saranno consegnati il 22 febbraio 2023. Le due singole versioni che vediamo qui in alto sono quella standalone, venduta a 599,99€, e quella con Horizon VR Call of the Mountain, venduta a 649,99€.

L’innovativa tecnologia di PlayStation VR2 Sense dà vita all’emozione e all’immersione tramite le vibrazioni lievi del visore, la tecnologia audio 3D e il tracciamento oculare intelligente, combinati con il rilevamento tattile delle dita, il feedback aptico e i grilletti adattivi del controller PS VR2 Sense.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.