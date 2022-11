PlayStation Plus: un leak svela i giochi gratis di dicembre 2022 per PS5 e PS4

Un leak sembrerebbe aver svelato in anticipo quali saranno i giochi PS5 e PS4 che saranno disponibili a dicembre per gli abbonati al servizio PlayStation Plus. La soffiata proviene dal solito leaker billbil-kun, noto per aver anticipato correttamente nei mesi precedenti tutti i giochi che sarebbero stati aggiunti al servizio in abbonamento. Secondo il leaker i titoli in arrivo su PlayStation Plus nel mese di dicembre saranno i seguenti:

Biomutant – PS5 e PS4

– PS5 e PS4 Divine Knockout (DKO) – PS5 e PS4

– PS5 e PS4 Mass Effect Legendary Edition – PS4

PS Plus monthly games for December 2022 pic.twitter.com/g1ifYyfbdZ — billbil-kun (@BillbilKun) November 29, 2022

Biomutant è il primo gioco del team Experiment 101. Annunciato nel 2017, il gioco si presenta come un Action RPG Open World ambientato un mondo post apocalittico e mette il giocatore nei panni di un protagonista simile ad una volpe, specializzato nel combattimento corpo a corpo e nell’utilizzo di armi da fuoco.

Divine Knockout (DKO) è un picchiaduro multiplayer sviluppato da Red Beard Games. Sarà lanciato per tutte le piattaforme il 6 dicembre 2022, lo stesso giorno in cui potrebbe arrivare su PS Plus. “Metti KO gli dei nell’unico picchiaduro platform in terza persona! Diventa un dio, lotta in tre dimensioni e scaraventa i nemici fuori dalla mappa! Danneggia i nemici per renderli vulnerabili, poi scaraventali fuori dall’arena con un colpo! Goditi combattimenti ispirati ai picchiaduro platform in 2D, stavolta in una nuova prospettiva in terza persona” si legge nella descrizione ufficiale.

Mass Effect Legendary Edition è la riedizione dell’iconica trilogia di Mass Effect con protagonista il Comandante Shepard. La collezione rimasterizzata di Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3, con relativi DLC post-lancio e bonus vari.