Orchidea: mai posizionarla vicino al cesto di frutta

Hai lavorato sodo per far fiorire la tua orchidea e vuoi proteggerla con le unghie e con i denti? Ecco perché non va messa vicino alla frutta.

Se vuoi che la tua orchidea mantenga il colore dei suoi fiori a lungo, non devi posizionare il vaso vicino alla frutta. Sembra una sciocchezza, ma c’è un motivo validissimo. Le orchidee hanno bisogno di cure speciali a confronto di altre piante da appartamento. Non è consigliabile esporle alla luce diretta, in estate potrebbero anche bruciare. Anziché versare più acqua nel terriccio è preferibile immergerle per 10-15 minuti in un catino d’acqua o nebulizzare dell’acqua nella stanza per aumentarne l’umidità.

Per coltivare le orchidee, si devono evitare alcuni sbagli: non si devono mai posizionare vicino alla frutta perché essa rilascia l’etilene. Si tratta di un gas molto usato a livello industriale per la maturazione della frutta o la conservazione di alcuni cibi. Rilasciare etilene è anche nocivo per i fiori di orchidee, facendoli appassire. La frutta in natura rilascia questo gas, ma lo fanno anche la plastica e le luci fluorescenti. L’etilene è il mix di gas tossici che inquinano l’atmosfera e l’aria che respiriamo. Così meglio tenere l’orchidea lontana dalla plastica e dalle luci fluorescenti. L’ideale è una finestra che non dia su una strada troppo trafficata.

Per aiutare l’orchidea a fiorire un buon metodo è assicurarsi che abbia un ottimo ricambio d’aria. Posiziona l’orchidea in bagno, la stanza più umida della casa, è un habitat ospitabile. Scegli un terriccio adatto, quello classico non è consigliabile.