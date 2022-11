Lifelong Learning: metodologia aziendale e non solo

Quella dello studio è una pratica che dura tutta la vita, e non c’è da stupirsi in un mondo che deve saper reagire ai cambiamenti.

Oggi ogni individuo è mosso dalla conoscenza e mai come in questi ultimi anni è importante essere aggiornati e coinvolti in un apprendimento permanente. Per questo motivo esiste il cosiddetto Lifelong Learning, un processo costante che promuove la crescita della società e lo sviluppo della persona.

Lo scenario politico e sociale in cui viviamo, si trova immerso in una costante evoluzione che unisce diverse forme di conoscenza: quella formale come il processo scolastico obbligatorio e quella informale, quando l’individuo decide di sua spontanea volontà di partecipare ad eventi culturali o di studiare per accrescere il proprio sapere.

Il bagaglio culturale personale deve essere sempre arricchito se si intende essere individui completi al passo con i tempi. Mai come in questo secolo ci troviamo di fronte alla necessità di formare le persone al fine di riuscire a sostenere un ritmo di vita che corre sempre più veloce e che mira ad abbattere le barriere di accessibilità.

Lifelong Learning, il significato

Il Lifelong Learning viene implementato soprattutto per le aziende, le quali si trovano di fronte individui da formare e dipendenti che devono essere allo stesso tempo efficienti e veloci.

Durante il processo di ricerca e selezione dei futuri lavoratori, le risorse umane vanno puntare a coloro che hanno alle spalle una maggiore specializzazione e formazione, anche se a propria volta l’azienda mette a disposizione corsi per migliorare le abilità richieste al fine di lavorare al meglio.

Ci sono moltissimi modi in cui si può proporre al dipendente una formazione: tramite l’apprendimento digitale si possono sorvolare i problemi di accessibilità ai quali l’uomo si è sempre trovato di fronte impotente prima dell’avvento dei dispositivi come computer e smartphone.

L’avvento del web ha quindi previsto una maggiore efficienza e flessibilità anche per i datori di lavoro che possono sottoporre più facilmente i loro dipendenti ad un aggiornamento costante, motivandoli a crescere nel posto di lavoro.

Motivazione per una crescita continua

Serve quindi passione, stimolo e attenzione verso l’ambiente in cui si è inseriti. Sono questi gli ingredienti per implementare al meglio il Lifelong Learning, un continuo sapere che viene alimentato al fine di diventare individui migliori per una società che punta al progresso.

Ma vediamo il significato letterale di Lifelong Learning, che in inglese significa educazione permanente anche se potremmo tradurlo meglio come apprendimento continuo. Questo processo fa parte di una formazione volontaria che consiste nel migliorarsi a livello personale.

Non si riferisce solo al lavoro ma può anche far parte di un percorso universitario o scolastico che mette a disposizione alcuni corsi ai quali si può accedere liberamente, con il solo scopo di migliorare le proprie conoscenze.

Sostanzialmente, il Lifelong Learning si basa sull’assunto per il quale c’è sempre qualcosa che possiamo imparare. Immaginiamo ad esempio quanti corsi esistono che riguardano la cultura, l’economia, l’arte ma anche la scienza.

C’è chi decide di intraprendere un percorso per migliorare le proprie abilità lavorative e chi invece prende la decisione di studiare qualcosa di lontano dal proprio sapere. Grazie a questo modo di vivere l’esistenza, tutti gli individui possono sviluppare le loro abilità, compresi quei dipendenti che mirano ad avere una maggiore comprensione del lavoro che stanno svolgendo.

Il confronto e la motivazione sono infatti la chiave del successo personale di chiunque decide di migliorare le proprie aspettative, specialmente per quanto riguarda la mansione lavorativa.

A cosa serve apprendere continuamente

Alla base di questo bisogno continuo di educazione c’è sicuramente una società che cerca in tutti modi di stare al passo coi tempi e di porre l’attenzione all’individuo come persona che può scegliere di migliorare profondamente sé stessa in base alle proprie inclinazioni. Potremmo dire quindi che la chiave del successo del Lifelong Learning è quella di portare le persone verso la propria realizzazione personale.

Chiunque di noi nasce con un interesse è un obiettivo che durante il percorso vitale ci aiuta a sentirci vivi e a trovare proattività in quello che facciamo. È la natura umana quella di possedere una curiosità innata che ci ha permesso di fare scoperte al di là del limite della non conoscenza. Da piccoli impariamo infatti a gestire piccolissimi progetti per poi essere pronti ad imparare nuove skills al fine di migliorare il processo evolutivo nel quale siamo immersi.

Anche a livello lavorativo, oggi più che mai è necessaria una specializzazione che consente ai dipendenti di riuscire a proseguire al meglio i propri obiettivi aziendali oltre a quelli personali. Il titolare deve avere tutto l’interesse a crescere sottoposti interessati al lavoro e seguiti nella loro indole più profonda anche nella loro mansione.

Ecco perché anche gli Stati dell’Unione Europea hanno individuato alcune competenze chiave che delineano quella che si chiama realizzazione personale. Tra queste troviamo l’alfabetizzazione e l’imprenditorialità, due competenze che fanno di ogni individuo un individuo consapevole e capace di realizzarsi a livello personale e sentirsi incluso sotto il punto di vista sociale come cittadino del proprio Stato.