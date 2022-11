Pensioni: le date dei pagamenti di dicembre

L’assegno sarà più alto con la tredicesima e il bonus di 150 euro. Le date dei pagamenti delle pensioni di dicembre in posta e in banca: quello che c’è da sapere.

I pagamenti delle pensioni di dicembre partiranno giovedì 1 dicembre, l’assegno sarà più sostanzioso per milioni di italiani in questo mese. Per i pensionati che intendono ritirare le somme in contanti potranno andare in posta e seguire il calendario basato sulla turnazione alfabetica per cognome. La data di accredito è uguale anche per le prestazioni liquidate presso le banche. Per i pensionati che ritireranno la pensione in contanti alle poste a dicembre, potranno presentarsi dal 1 al 7 dicembre secondo la turnazione alfabetica. Ecco il calendario per il mese di dicembre:

giovedì 1 dicembre, per chi ha cognome con iniziali da A a B

venerdì 2 dicembre, pensione pagata per chi ha cognome con iniziali da C a D

sabato 3 dicembre (mattina), pensione pagata per chi ha cognome con iniziali da E a K

lunedì 5 dicembre, pensione pagata per chi ha cognome con iniziali da L a O (solo mattina)

martedì 6 dicembre, pensione pagata per chi ha cognome con iniziali da P a R

mercoledì 7 dicembre, pensione pagata per chi ha cognome con iniziali da S a Z

Per le pensioni delle gestioni private, dello spettacolo e sportivi professionisti, sulla rata di dicembre si prevede la liquidazione dell’importo aggiuntivo di euro 154,94. Inoltre, ci sono i conguagli dei modelli 730 per i pensionati che abbiano indicato l’Inps come sostituto d’imposta. Si intendono quei flussi arrivati all’Agenzia delle Entrate dopo il 30 giugno 2022. Ancora nel mese di dicembre c’è l’incremento di due punti percentuali dell’assegno nell’ultimo trimestre dell’anno (Decreto Aiuti Bis). Infine, sarà concessa anche la tredicesima per milioni di pensionati.

Consultare il cedolino della pensione messo a disposizione dall’Inps è facile. Basta andare sul sito dell’Inps e cliccare sul relativo servizio per vedere anche le notifiche di pagamento della pensione. Per usufruire del servizio basta avere le credenziali digitali Spid, Cie o Cns. Sul sito Inps, cliccare su “MyInps” e poi su link “Prestazioni e Servizi”, quindi aprire “Cedolino pensione e servizi collegati”. Da qui si possono visualizzare anche i bonus spettanti e modificare i dati per l’accredito della pensione in posta o in banca con un click.