Disney+, dicembre 2022: tutte le novità del mese, compresi i nuovi Il mistero dei templari e Una notte al museo

Disney+ ha in serbo molte novità per il periodo natalizio del 2022, con l’arrivo di nuovi film e serie tv originali, tra cui il ritorno di due storici franchise come Il mistero dei templari e Una notte al museo.

In più il 2023 sarà un anno ricco di grandi novità: arriveranno, infatti, tante serie tv, a partire da Ecco a voi i Chippendales, passando per la serie Fleishman is in Trouble con Jesse Eisenberg e Claire Danes, fino ad arrivare alla nuovissima serie comedy originale Disney+ britannica, Extraordinary, dai creatori di Killing Evem oltre alle nuove stagioni di The Mandalorian, Loki e molto altro ancora.

Il mistero dei Templari – La serie

I primi due episodi disponibili dal 14 dicembre

La vita di Jess Valenzuela viene stravolta quando un enigmatico sconosciuto le dà un indizio su un tesoro secolare che potrebbe essere collegato a suo padre, morto da tempo. Jess ha un talento per risolvere gli enigmi e la sua abilità viene messa alla prova quando lei e i suoi amici seguono una serie di indizi nascosti in manufatti e monumenti americani. Ma riuscirà Jess a superare in astuzia un trafficante di antichità del mercato nero in una corsa per trovare il più grande tesoro perduto della storia e scoprire la verità sul passato della sua famiglia?

Notte al museo – La vendetta di Kahmunrah

Il film originale Disney+ in streaming dal 9 dicembre

Il film originale Notte al Museo – La Vendetta di Kahmunrah è una nuovissima avventura animata che racconta i guai che si verificano ogni notte al Museo Americano di Storia Naturale quando il sole tramonta. Il lavoro estivo di Nick Daley come guardiano notturno del museo è un impiego impegnativo per uno studente delle superiori, ma il ragazzo sta seguendo le orme del padre ed è determinato a non deluderlo. Fortunatamente, conosce l’antica tavoletta del museo che dà vita a tutto quando il sole tramonta ed è felice di rivedere al suo arrivo i suoi vecchi amici, tra cui Jedediah, Octavius e Sacagawea.. Ma quando il sovrano Kahmunrah fugge con lo scopo di sbloccare il mondo sotterraneo egizio e liberare l’Esercito dei Morti, spetta a Nick fermare il folle e salvare il museo una volta per tutte.

The Patient

La serie originale in streaming dal 14 dicembre

Un thriller psicologico dalle menti di Joel Fields e Joe Weisberg (The Americans) su un terapeuta, Alan Strauss (Steve Carell), tenuto prigioniero da un paziente, Sam Fortner (Domhnall Gleeson), che si rivela essere un serial killer. Sam ha un’insolita richiesta terapeutica per Alan: frenare le sue pulsioni omicide. Per poter sopravvivere, Alan deve liberare la mente disturbata di Sam e impedirgli di uccidere di nuovo… ma Sam si rifiuta di affrontare argomenti critici, come sua madre Candace (Linda Emond). Da solo in prigionia, Alan scava nel proprio passato attraverso i ricordi del suo vecchio terapeuta, Charlie (David Alan Grier), e si confronta con i suoi problemi repressi: la recente morte della moglie, Beth (Laura Niemi), e il doloroso allontanamento dal figlio religioso, Ezra (Andrew Leeds). Nel corso della sua prigionia, Alan scopre non solo quanto sia profonda la compulsione di Sam, ma anche quanto lavoro debba fare per riparare la frattura nella sua stessa famiglia. Con il tempo che stringe, Alan lotta disperatamente per fermare Sam prima che diventi complice dei suoi omicidi o, peggio, diventi lui stesso un bersaglio.

La nostra ultima occasione

La prima stagione completa della serie originale Disney+ spagnola dal 2 dicembre

La nostra ultima occasione è la storia di Candela e Diego, che il pubblico seguirà in un viaggio attraverso l’amore, l’amicizia e la lotta per farsi strada nel mondo. La serie è interpretata da Miguel Bernardeau, uno dei giovani attori spagnoli più promettenti (Josefina, Élite, Todo lo otro) nel ruolo di Diego, e da Aitana, la star della musica del momento e l’artista pop più importante in Spagna (Mariposas, Formentera, Mon Amour – Remix, En el coche), che interpreta Candela. La nostra ultima occasione rappresenta anche il debutto di Aitana come attrice. La prima stagione completa della serie originale Disney+ spagnola.

American Horror Story: NYC

I primi tre episodi dal 28 dicembre

In American Horror Story: NYC, morti e sparizioni misteriose si moltiplicano in città. Nel frattempo, un medico fa una scoperta spaventosa e un giornalista locale finisce sulle prime pagine di tutti i giornali del giorno dopo. AHS: NYC è l’undicesima stagione della pluripremiata serie antologica creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk.

Le pupille

Dal 16 dicembre

Dalla scrittrice e regista Alice Rohrwacher e dal produttore premio Oscar Alfonso Cuarón, Le Pupille è una storia di innocenza, avidità e fantasia. Questo cortometraggio in live action parla di desideri, puri ed egoistici, di libertà e devozione e dell’anarchia che può fiorire nelle menti delle ragazze all’interno dei confini di un rigido collegio religioso durante il Natale.

Diario di una schiappa – La legge dei più grandi

Il film originale dal 2 dicembre

Le divertenti peripezie di Greg Heffley, studente delle medie ansioso e incline ai disastri, continuano in Diario di una Schiappa – La Legge dei più Grandi, il nuovo film originale Disney+ che questa volta si concentra sul suo complicato rapporto con il fratello maggiore Rodrick. Studente liceale dai capelli a spazzola, Rodrick è pigro e indisciplinato e passa troppo tempo a esercitarsi con la sua rock band, i Löded Diper. Sebbene ami tormentare Greg, alla fine prova un profondo affetto per il fratello minore.

Natale su Disney+:

Pentatonix: Il mondo in vacanza (dal 2 dicembre)

Nuovo Santa Clause cercasi

Guardiani della Galassia: Holiday Special

Lo Schiaccianoci: Un Natale… Hip Hop!

Die Hard Collection

Mamma ho perso l’aereo collection

LEGO Star Wars Holiday Special

High School Musical: The Musical: Holiday Special

Festa in casa Muppet

L’Era Natale

