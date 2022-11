Taiwan: ordinati 100 droni militari kamikaze

Nel 2017 il drone militare kamikaze è stato mostrato per la prima volta in pubblico. Ha attirato l’attenzione per le sue caratteristiche tecniche che lo rendono invisibile ai radar. Sono 2,57 miliardi i dollari stanziati dal governo del Taiwan per la produzione di droni militari per difendere i territori da eventuali attacchi cinesi. Si tratta di un tipo di drone che può essere lanciato da appositi camion. Ogni camion può lanciare fino a 12 droni in contemporanea.

Il drone militare kamikaze ha un’autonomia di volo di 5 ore e copre una distanza di 1.000 km. Potrebbe essere capace di arrivare in territorio cinese senza essere visto dai radar, infatti questo è il suo punto di forza. Il suo peso è di soli 6 kg, è lungo poco più di un metro e largo 2 m. Possiede camere a infrarossi e una mira innovativa che può seguire e colpire oggetti in movimento. I droni hanno ancora una volta un ruolo positivo e da protagonisti, soprattutto visto che il Taiwan prevede un possibile conflitto con la Cina. Anche il settore delle armi si rivolge a sistemi indipendenti come i droni militari, in un periodo di guerra come questo fra Russia e Ucraina.