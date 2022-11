Mercoledì: da oggi su Netflix la serie TV di Tim Burton

Oggi, 23 novembre, arriva su Netflix la serie TV Mercoledì, che vede protagonista il personaggio della Famiglia Addams, per un progetto che ha alla regia Tim Burton. La protagonista del telefilm è Jenna Ortega.

Ecco il trailer di Mercoledì.

La serie di Tim Burton è un giallo con toni investigativi e soprannaturali che segue gli anni di Mercoledì Addams presso la Nevermore Academy. Lo stesso regista ha dichiarato su questo progetto di aver accettato l’incarico perché da ragazzo si sentiva molto vicino alla personalità ed alle esperienze di Mercoledì.

Quando ho letto la sceneggiatura- ha rivelato- l’ho percepita come molto vicina al modo in cui mi sono sentito nella mia esperienza scolastica ed al modo in cui ci si sente nel rapporto con i genitori.