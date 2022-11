Doctor Who: David Tennant è il dottore nel teaser e nella nuova immagine della prossima stagione

Ecco David Tennant nel teaser del nuovo Doctor Who, ed in un'immagine per i sessant'anni del telefilm.

Da poco è stata pubblicata online un teaser che mostra David Tennant nei panni del Doctor Who per la nuova stagione, e, per l’occasione, è stato rivelato anche il logo per il sessantesimo anniversario del Doctor Who, assieme ad una nuova immagine. Il primo episodio dello storico telefilm è andato in onda nel 1963, ed oggi viene celebrato il Doctor Who Day.

Questo è il teaser della nuova stagione.

Mentre questo è un filmato di tributo al dottore interpretato da David Tennant ed al personaggio di Donna.

The power of friendship never ends… ✨ To celebrate #DoctorWhoDay AND their return in 2023, here's a trailer in tribute of the era of the Doctor and Donna! ❤️❤️➕🔷 pic.twitter.com/qLD7Ji1wYu — Doctor Who (@bbcdoctorwho) November 23, 2022

Ecco la nuova immagine pubblicata.

Raccontando il suo ritorno nei panni del dottore Tennant ha dichiarato:

Direi che è successo tutto in maniera quasi accidentale: era il periodo del lockdown, quando hanno riportato il Doctor Who in televisione per un rewatch. Ad un certo punto un po’ tutti dicevano qualcosa su qualche episodio in particolare, e scrivevano su Twitter, ed io grazie a mia moglie sono riuscito a esprimersi. Abbiamo avuto degli scambi di messaggi con Catherine Tate, che mi diceva di come sarebbe stato bello ritornare a lavorare sullo show, e subito dopo lo showrunner Russell T. Davies ci ha fatto sapere che stava per riprendere le redini del progetto, e voleva che noi ne facessimo parte, anche in maniera piccola. Ed a quel punto non potevamo lasciare tutto il divertimento solo ai giovani.

Ricordiamo che, a partire dal 2023, in tutti i territori al di fuori del Regno Unito la serie sul Doctor Who sarà visibile su Disney+.