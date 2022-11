Doctor Strange nel Multiverso della Follia: l’immagine della scena mai girata con Strange contro i Nazisti

Il Digital Artist Aaron Black ha da poco condiviso una concept art in cui vediamo Doctor Strange scontrarsi contro i Nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, e con altri soldati di periodi storici differenti. Si tratta di una scena mai girata per Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma che faceva parte inizialmente della produzione.

Qui sotto trovate l’immagine.

La scena in cui vediamo il Doctor Strange combattere contro i nazisti fa parte dei momenti del multiverso presenti nel lungometraggio. Visivamente sarebbe stato affasciante trovarsi sullo schermo una situazione del genere, ma, forse, anche per la complessità della scena, si è messa da parte l’idea di realizzarla.

Vi proponiamo anche un filmato del National Geographic che affronta la teoria del multiverso.

Ecco la sinossi del film:

Viaggio verso l’ignoto in Doctor Strange nel multiverso della follia dei Marvel Studios. Quando l’MCU sblocca il Multiverso, il Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) deve chiedere aiuto a vecchi e nuovi alleati mentre attraversa realtà parallele sconvolgenti e pericolose per affrontare un avversario sorprendente. Entra in una nuova dimensione di Strange in questa avventura soprannaturale ricca di colpi di scena e sequenze d’azione spettacolari.

Potrebbero interessarti anche questi contenuti: