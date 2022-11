Diabolik – Ginko all’attacco! Il libro del dietro le quinte di Edizioni NPE

Per tutti gli appassionati di Diabolik, a gennaio sarà disponibile il libro del dietro le quinte del secondo film della trilogia dei Manetti Bros., realizzato da Edizioni NPE. Attualmente il volume è disponibile in pre-ordine su edizioninpe.it, la tiratura sarà limitata e pari a 800 copie.

Ecco un’immagine relativa al volume Diabolik – Ginko all’attacco. Dietro le quinte.

Il volume «Diabolik – Ginko all’attacco. Dietro le quinte» cerca di immortalare l’amicizia, il talento, la fatica e l’entusiasmo appena prima o subito dopo un ciak. Un racconto per immagini che reca la firma di Simone Silvestri, supervisore degli effetti visivi e grande amico e collaboratore dei Manetti Bros. Un volume imperdibile per appassionati e collezionisti, pubblicato in una particolare edizione cartonata in formato orizzontale. A comporlo sono 336 pagine al prezzo di 45 euro.

L’autore del volume è Simone Silvestri, che ha dichiarato:

Ho cercato di sfruttare i momenti migliori cercando angolazioni particolari, componendo le inquadrature in maniera più cosciente e senza la “paura” di perdere l’attimo, aumentando il numero degli shooting, modificando tempi di esposizione e diaframmi, cercando di curare l’estetica mantenendo sempre il focus sugli occhi dei soggetti. Ho tentato, insomma, di raccontare un dietro le quinte non solo visivamente ricco, ma – grazie anche al bianco e nero – con un’anima.

