Volpino italiano: un cane dalle tante qualità

Il volpino, una razza canina che sa farsi valere come guardiano per il suo carattere deciso e il suo atteggiamento protettivo nei confronti del padrone. Le sue origini sono italiane e molto antiche, ovvero della famiglia degli Spitz, usata da sempre per traino, caccia e compagnia. La sua esistenza risale addirittura all’età del Bronzo. In Italia è un cane di gran successo, allevato e amato in ambiente aristocratico e come cane da guardia e compagnia nell’ambiente domestico.

Il volpino italiano è stato il cane di Michelangelo Buonarroti nel XVIII secolo. Ha la testa corta, gli occhi tondi, orecchie lunghe, è di taglia piccola. La razza ha rischiato di scomparire negli anni Sessanta, ma oggi pare sia fuori pericolo. Ha un fisico compatto, il pelo soffice, ritto e lungo, ed è agile e scattante.

I colori sono rosso e bianco uniformi, ha orecchie piccole, triangolari ed erette e la coda è arrotolata sul dorso. Il suo peso è intorno ai 5 kg, alto tra i 25 e i 28 cm (femmine) e tra i 25-30 cm (maschi). Il volpino ama stare con i bambini che lo prediligono per la sua esuberanza e allegria. Può abbaiare molto, ma sa contenersi, se educato bene. Un cane ubbidiente e facilmente addestrabile, ma può essere anche scontroso se non ha ben socializzato nei primi mesi di vita. Una razza adatta all’Agility Dog.

Il volpino gode anche di buona salute, di rado soffre di malattie, non ha patologie ereditarie relative alla sua razza. Necessari una buona igiene delle orecchie e degli occhi, spazzolare il pelo spesso e fare i dovuti controlli periodici. Si adatta bene alla vita da appartamento, ma ha bisogno di movimento quotidiano con corsette e passeggiate per evitare il sovrappeso. Non ha bisogno di accorgimenti alimentari o di cure particolari e riesce a vivere anche fino ai 14-15 anni. Ci sono esemplari anche più longevi. Un’alimentazione ideale si basa su modeste quantità di carne, riso e verdure. Il prezzo di un cucciolo di volpino italiano è più o meno di 900 euro.