The Iron Claw: Aaron Dean Eisenberg sarà Ric Flair nel biopic sui Von Erich

L’interprete di The Deuce Aaron Dean Eisenberg sarà tra i protagonisti del lungometraggio The Iron Claw, che racconterà la storia dei Von Erich. Il ruolo di Aaron Dean Eisenberg sarà particolare, considerando che vestirà i panni di Ric Flair, iconico wrestler degli anni Ottanta e Novanta. Il film verrà realizzato da A24.

Oltre a Aaron Dean Eisenberg che vestirà i panni di Ric Flair, in The Iron Claw saranno presenti anche Zac Efron, Harris Dickinson, Holt McCallany, Jeremy Allen White e Maura Tierney. The Iron Claw segue la storia della dinastia dei Von Erich, una famiglia che ha avuto un grande impatto sulla storia del wrestling dagli anni Sessanta fino ad oggi. Ric Flair ha avuto una certa importanza nella storia dei Von Erich, considerando i suoi scontri con Kerry Von Erich, in particolare quello del 1984 per l’NWA Championship.

A scrivere e dirigere The Iron Claw ci sarà Sean Durkin. A produrre il film ci saranno Tessa Ross, Derrin Schlesinger e Harrison Huffman. The Iron Claw sarà sviluppato da House Productions, con il supporto di Access Entertainment, e BBC Films.