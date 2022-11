Bill Gates ha condiviso la lista dei suoi cinque libri preferiti di sempre

Come è noto, Bill Gates è un avido lettore. In un anno può arrivare a leggere centinaia di titoli diversi, tra saggi e romanzi. Il filantropo e fondatore di Microsoft ama condividere con il suo pubblico le sue letture preferite, specie in vista delle festività.

Anche questo Natale non fa eccezione. Bill Gates ha condiviso una lista con cinque dei suoi libri preferiti di sempre.

Il primo libro scelto da Gates è “Il gioco interiore del tennis“, di W. Timothy Gallwey. «È una lettura obbligatoria per chiunque giochi a tennis, ma in realtà credo lo sia anche per chi non ci ha mai giocato in vita sua», ha detto Gates, spiegando che offre un’importante analisi sul ruolo della forma mentale unita a quella fisica e su come superare gli errori. In Italia lo pubblica la casa editrice Ultra.

Il secondo libro è “Straniero in terra straniera” di Robert A. Heinlein. “È una lettura che ho in comune con Paul Allen (il co-fondatore di Microsoft venuto a mancare recentemente), ce ne siamo innamorati da ragazzini ma resta uno dei miei romanzi fantascientifici preferiti di sempre”. Il libro racconta di un giovane uomo di ritorno sulla Terra, dopo aver vissuto su Marte, e del suo percorso verso la creazione di una nuova religione. In Italia è edito da Fanucci.

Al terzo posto troviamo “Surrender. 40 canzoni, una storia“, recente biografia della rockstar Bono. “È uscito il mese scorso, se siete fan degli U2 probabilmente lo avete già o lo volevate già acquistare, ma credo che sia una lettura estremamente divertente anche per chi non è appassionato del gruppo”, ha aggiunto. In Italia lo ha pubblicato Mondadori.

La lista procede con un libro inedito in Italia: “Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln“. “Non mi stuferò mai di leggere nuovi libri su Abaham Lincoln e questo è uno dei migliori libri sul tema”, ha spiegato Bill Gates. Amazon vende comunque l’e-book per Kindle in versione originale.

Al quinto ed ultimo posto dei consigli di Bill Gates troviamo “Mendeleyev’s Dream: The Quest for the Elements“, di Paul Strathern. “È un saggio straordinario ed affascinante su come la scienza si sia sviluppata nel tempo, e di come la curiosità umana si sia evoluta nel corso dei millenni”. Anche questo è inedito in Italia e purtroppo non è nemmeno disponibile in formato Kindle.