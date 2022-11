Spirited, la recensione del film di Natale con Ryan Reynolds

Novembre è ormai agli sgoccioli. Alcuni hanno già iniziato ad addobbare la propria casa con le decorazioni natalizie. Quale modo migliore per ricreare l’atmosfera natalizia se non guardare un nuovo musical di Natale? Se poi vi aggiungo che il protagonista del film è interpretato dal simpaticissimo Ryan Reynolds la domanda da porsi è soltanto una: quando esce? Spireted è il nuovo film di Natale del 2022 in uscita su Appletv+ il 18 novembre, giusto in tempo per accompagnare l’intero periodo delle feste.

La pellicola è un vero e proprio retelling del classico di Natale di Charles Dickens “Il canto di Natale”. Si tratta di una vera e propria riscrittura dell’opera dello scrittore inglese: i tempi sono quelli contemporanei, le tecnologie quindi sono adeguate e moderne e le problematiche del protagonista sono al passo con i giorni nostri. Ad aggiungere un tocco di originalità ed allegria interviene la componente musicale: Spirited è un musical! La nuova pellicola di Natale firmata Apple è un vero e proprio musical in cui le canzoni si inseriscono alla perfezione con i dialoghi e proseguono senza interruzioni di nessuna sorte la trama dello show. La pellicola è scorrevole e piacevole, l’ideale per preparaci all’atmosfera di Natale. Non è innovativa per quando riguarda le tematiche ma funziona nel complesso. Il duo comico composto da Ryan Reynolds e Will Ferrell è esplosivo. Le risate sono assicurate.

Prima di addentrarci nella recensione e nell’analisi di Spirited ecco a voi il trailer del nuovo film Apple.

Spirited, il giusto film per il Natale 2022

Negli ultimi anni sempre più persone si sono interrogate su quando fosse improntate percepire l’atmosfera di Natale nelle strade della propria città. Luci, colori e calore forse non bastano più. È sempre più frequente sentire qualcuno dichiara di non percepire più l’aria di Natale, quella sezione di calore e il desiderio di circondarsi lasciarsi circondare dalle persone amate. La società frenetica e consumista attuale di certo ha aggravato la situazione. Persino i bambini smettono di credere all’esistenza di Babbo Natale molto presto. Siamo ormai disillusi, disincantati e privi di quella speciale luce negli occhi, del genuino stupore che era solito circondare il volto delle persone quando le lucine di Natale addobbavano il cornicione delle case.

Come possiamo quindi trovare un modo per ricreare anche solo per un breve lasso di tempo l’atmofera e la sezione di conforto generata dal periodo delle feste? I film di Natale sono la risposta giusta. Negli ultimi anni le piattaforme streaming sono diventate il luogo ideale per accogliere tante, tantissime pellicole ambientate durante il periodo invernale e natalizio in particolare. Netflix, fra tutte, è diventata la casa delle commedie romantiche ambientate nei giorni di Natale. La piattaforma streaming dalla grande N ha creato persino saghe natalizie come Un principe per Natale o The Princess Switch mediante le quali rivisita classici trope anni 90 adeguandoli ai tempi correnti, il successo è garantito. Persino Amazon Prime Video ha scelto di puntare forte sulle commedie natalizie ed ha infatti messo in cantiere Red One, nuovo film di Natale con protagonisti Chris Evan e The Rock in uscita sulla piattaforma nel 2023. Ad accompagnare però le sarete pre festive del 2022 interviene in soccorso Appletv+ con un nuovissimo e innovativo film a sfondo natalizio: Spirited. Lo show firmato Apple è la nuova commedia di Natale in salsa musical che promette di intrattenere e divertire gli spettatori in cerca delle calde atmosfere invernali.

Spirited è un vero e proprio retelling di Il canto di Natale di Charles Dickens, classica storia ambientata nel periodo natalizio più e più volte rivisitata. La pellicola Apple aggiunge sia il tocco di m modernità portando personaggi e tematiche ai nostri tempi che di innovazione proponendo un musical perfettamente integrato con la trama del lungometraggio e non stucchevole.

Ogni vigilia di Natale, il Fantasma del Natale Presente (interpretato da Will Ferrell) seleziona un’anima oscura che deve essere riabilitata e salvata dalla visita di tre spiriti. L’obiettivo dei fantasmi di Natale è cambiare la persona prescelta, renderla migliore dal punto di vista morale. Per i fantasmi il cambiamento è possibile, quasi inevitabile dopo il loro intenso lavoro di conversione. Il prescelto viene infatti letteralmente rapito e costretto a rivivere le situazioni più incisive delle sua vita passata, tutti gli episodi che lo hanno reso come è al momento attuale.

Il malcapitato della stagione è lo Scrooge sbagliato. Clint Briggs (interpretato egregiamente da Ryan Reynolds), maestro dell’inganno e dei sotterfugi, ribalta la situazione sul suo ospite spettrale finché “Presente” non si ritrova a riesaminare il proprio passato, presente e futuro. Per la prima volta, Il Canto di Natale viene raccontato dal punto di vista dei fantasmi in un’esilarante commedia musicale che riadatta il classico racconto di Dickens.

Le carte vincenti di Spirited

Le frecce all’arco di Spirited sono ciò che rende il film interessante e appetibile agli occhi del pubblico Apple. La prima porta un preciso nome e cognome: Ryan Reynolds. L’attore celebre per il ruolo di Deadpool all’interno del franchise Marvel non è nuovo a pellicole comiche, anzi sono il suo pane quotidiano, ciò che però rende unica la sua partecipazione al film è il fatto che si tratti di un musical. Ryan Reynolds in Spirited canta e balla oltre a recitare. Reynolds ci stupisce ancora una volta dimostrandosi perfettamente in grado di passare da scene prettamente recitate a sequenze in cui oltre ad interpretare un personaggio sopra le righe deve aggiungere la componente canora per esprimere le sue emozioni ed i suoi pensieri. Ryan si dimostra un ottimo cantante e un perfetto ballerino, che fosse esilarante era scontato ma non posso dire lo stesso sulle prime due qualità. In Spirited l’attore di Deadpool ha dato prova di poter partecipare tranquillamente ad altri musical senza alcun minimo problema. Prova superata Ryan, a pieni voti per l’aggiunta.

A garantire il successo di Spirited è lo studio fatto dagli sceneggiatori, Sean Anders e John Morris, per far si che la parte musicale del film non risultasse stucchevole e invasiva. Posso garantirvi che ci sono riusciti. Spirited è un musical che fonde molto bene le canzoni con il puro recitare a parole senza creare sensazioni di disorientamento nello spettatore quando si passa da una scena recitata ad una cantata e viceversa. Le canzoni sono tutte molto orecchiabili e piacevole, magari non sono così iconiche come quelle di altri musical recenti come Mamma Mia e The Greatest Showman ma sono degne di nota.

Il film è perfetto per trascorrere in compagnia le serate che precedono la notte di Natale. È divertente, mai scontato o banale, pronto a sorprendervi. Siamo stati abituati negli ultimi anni a commedie romantiche scritte quasi con lo stesso stampo, una di seguito all’altra senza soluzione di continuità, tutte molto prevedibili e facilmente dimenticabili. Spirited non passa decisamente inosservato, il nome di Ryan Reynolds sicuramente contribuisce a far emergere il film ma la pellicola è perfettamente in grado di reggersi sulle proprie gambe.

Nota di merito anche per la straordinaria Octavia Spencer, sempre una garanzia.

Non posso di certo concludere questa recensione senza menzionarvi gli splendidi costumi di Erin Benach, meravigliosi.

Se siete alla ricerca di un film natalizio classico ma allo stesso tempo non scontato e divertente Spirited vi aspetta su Appletv+ dal 18 novembre.