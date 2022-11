Psicologia dello sport: incontri per associazioni e famiglie

Nella Sala Reale di Palazzo Verbania si svolgeranno alcuni appuntamenti che tratteranno gli obiettivi della psicologia dello sport. Inoltre, anche sulle aree di intervento e alcuni aspetti psicologici relativi alla pratica sportiva. Gli eventi sono organizzati dall’amministrazione comunale di Luino.

A fare da relatrice sarà la dottoressa Francesca Franchi, psicologa, psicologa dello sport e psicoterapeuta in formazione. Nel suo percorso di studio ha volto la sua attenzione alla dimensione del gruppo e dello sport. La passione per lo studio delle funzioni psichiche e le relazioni umane l’hanno spinta a specializzarsi in psicoterapia ambito sportivo. Ha frequentato un Master in Psicologia dello Sport e poi il Centro per la famiglia di Peschiera Borromeo, A.C. Milan. Ecco il calendario degli appuntamenti:

7 dicembre, ore 20.30: incontro sul ruolo dell’allenatore e la comunicazione degli atleti, approfondimento sugli aspetti psicologici nella pratica sportiva

16 febbraio 2023, ore 20.30: incontro sulla figura e gli strumenti dello psicologo dello sport in relazione ad allenatore e staff

17 febbraio 2023, ore 20.30: incontro sul ruolo dei genitori all’interno del contesto sportivo, la loro presenza e influenza sui figli nello sport

Palazzo Serbelloni ha preannunciato a breve l’ufficializzazione delle date di altri incontri formativi. Questi con la collaborazione di associazioni cittadine mirate ad alimentazione, medicina sportiva, comunicazione, tifo, difesa personale. Insomma, giornate all’insegna dello sport in tutte le sue sfaccettature!