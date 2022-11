Mario Kart 8 Deluxe: data d’uscita del Pass Percorsi Aggiuntivi 3 svelata con un trailer

Il Pacchetto 3 del Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe ha finalmente una data di uscita, che è stata svelata con un nuovo trailer che potrete trovare qui sotto. Il lancio del pacchetto è previsto per il 7 dicembre 2022.

Grazie al nuovo Pass Percorsi Aggiuntivi, Mario Kart 8 Deluxe si arricchisce di 8 nuovi circuiti, che includono il Valico Addobbo, il Giardino di Peach e tanti altri tracciati tratti da diversi giochi della serie di Mario Kart. Di seguito trovate l’elenco completo di tutti i circuiti che verranno introdotti con il Pacchetto 3:

Pista degli aceri (Mario Kart Wii)

Pista Arcobaleno (Mario Kart 7)

Lago di Boo (Mario Kart Super Circuit)

Gita a Berlino (Mario Kart Tour)

Monte Roccioso (Mario Kart 7)

Giardino di Peach (Mario Kart DS)

Giro di Londra (Mario Kart Tour)

Valico Addobbo (Mario Kart Tour)

Uno dei giochi più venduti di sempre su Nintendo Swicth si appresta dunque a ricevere tanti altri nuovi contenuti. L’apprezzato gioco di corse vi permette di cimentarvi con i vostri amici non soltanto nelle spericolate corse fino a 200 cc, ma anche con le particolarissime modalità battaglia, ideali per dare vita a vere e proprie corse folli e divertentissime.

Grazie alle sue molteplici opzioni per le partite in multiplayer, il racer arcade per Nintendo Switch consente di giocare in due, in quattro o addirittura in otto con due console a disposizione. Con tantissimi contenuti ed un ampio roster a disposizione, Mario Kart 8 deluxe vi permette di divertirvi da soli o in compagnia, gareggiando in strada, sott’acqua, nei cieli e persino sulle pareti in ben 48 circuiti.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che il Pass Percorsi Aggiuntivi (comprensivo di tutti e sei i pacchetti previsti da Nintendo) può essere sbloccato acquistando il singolo DLC su eShop, dove viene venduto a 24,99 euro, oppure iscrivendosi a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.