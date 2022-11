Cane: il motivo dei sospiri

Noi umani sospiriamo per stanchezza, sollievo, relax o delusione. Anche i cani provano la stessa sfilza di emozioni, in alcuni casi ce lo fanno capire.

Sospirare è silenzioso, la maggior parte delle volte. Se facciamo invece un sospiro più lungo e rumoroso, allora a livello scientifico significa allungare i polmoni. Esso gonfia gli alveoli che ricoprono i polmoni, dove c’è scambio tra ossigeno e anidride carbonica nel sangue.

Non lo facciamo solo noi umani, ma anche i cani possono farlo per distendere i polmoni. In alcuni casi però stanno a significare emozioni sia positive che negative. C’è un linguaggio vero e proprio per ogni sospiro. Se è fatto a occhi semichiusi, allora comunica piacere. Con gli occhi aperti invece significa delusione, in altri casi semplicemente interrompe un’azione o indica una delusione. Per capire il tipo di sospiro del tuo animale devi tenere d’occhio il suo comportamento e il movimento del corpo. Più dati hai e più riuscirai ad avere la risposta.

Gli sbadigli possono essere scambiati per sospiri, sono un respiro più profondo. Lo sbadiglio richiede la bocca aperta, mentre il sospiro no. Il gemito può essere equivocato con un sospiro, ma proviene dalle corde vocali e non dal respiro in sé. L’ansimare, ad esempio, è formato da tanti brevi respiri, mentre il sospiro è solamente singolo. Nel cane il respiro pesante potrebbe essere dovuto ad allergie.

Se il cane è seduto mentre sospira ed è vigile potrebbe volerti comunicare un problema. In altri casi se collegato a gemiti o brontolii eccessivi può essere collegato a dolore o disagio. Meglio rivolgersi a un veterinario. Potrebbero esserci diversi tipi di patologie da diagnosticare e curare.