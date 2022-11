Black Panther: Wakanda Forever – Dominique Thorne racconta l’incontro con Robert Downey Jr.

Dominique Thorne in Black Panther: Wakanda Forever ha vestito i panni di Riri Williams a.k.a. Ironheart, il personaggio che raccoglie l’eredità di Iron Man, e l’interprete ha di recente raccontato del suo incontro con Robert Downey Jr., lo storico titolare del ruolo nel Marvel Cinematic Universe.

Parlando dell’episodio l’attrice ha detto:

Non potevo parlare con Robert Downey Jr. prima che iniziassimo a filmare, ma a ridosso della fine delle riprese ne ho avuto l’opportunità con FaceTime. Un membro del cast di Ironheart ci ha messi in collegamento, e lui ha detto delle parole fantastiche su Riri Williams e su quanto lo rappresentasse. Ha detto che l’eredità di Iron Man stava andando nella giusta direzione, e ha dispensato per me tante parole d’incoraggiamento che vorresti sentir dire dallo stesso Iron Man.

Dominique Thorne ha anche avuto la possibilità di parlare con Brie Larson, interprete di Captain Marvel, sulla quale ha detto:

Sono stata fortunata ad avere avuto l’opportunità di parlare anche con lei. Era come un libro aperto sulla sua esperienza e su come approcciarsi ad una supereroina femminile. Sono stata contentissima per aver avuto la possibilità di parlare con persone che hanno a cuore questo tipo di lavoro. Non solo fanno un grande mestiere e interpretano personaggi di cui siamo innamorati, ma hanno anche una grande attenzione verso il modo in cui ci si propone per queste parti.

Dopo l’introduzione di Ironheart in Black Panther: Wakanda Forever, c’è attesa per la serie TV che vedrà protagonista Dominique Throne. L’attrice ha detto sullo show:

Stiamo ancora lavorando. Abbiamo concluso con le riprese il 2 novembre, e ci sono un sacco di fan che non vedono l’ora di gustarsi la serie, soprattutto se hanno potuto vedere tutto ciò che era collegato a Riri Williams in un mondo che non era del tutto il suo. Penso che stiano arrivando al momento giusto per entrare totalmente nel suo mondo.

E proprio riguardo ad Ironheart, ultimamente si è diffuso un rumor che vorrebbe il popolare Sacha Baron Cohen come possibile interprete di Mephisto. A riguardo non sono arrivate né conferme e né smentite.

Il personaggio di Ironheart, nei fumetti, è piuttosto recente, avendo debuttato sulle pagine dei comics nel 2016, tratteggiata come un giovane genio che Tony Stark mette sotto la sua ala protettiva, portando alla creazione di una versione personalizzata dell’armatura di Iron Man. Si tratta quindi di un progetto che ridà vita al filone legato ad Iron Man, il cui interprete, Robert Downey Jr., ha lasciato i Marvel Studios.