Una notte violenta e silenziosa: due clip e video backstage

Babbo Natale, lo sappiamo, non ama i cattivi, ma in Una notte violenta e silenziosa, nuova commedia d’azione in arrivo nelle sale il primo dicembre, non va proprio per il sottile con loro quando si trova a fronteggiarli faccia a faccia, come possiamo vedere nella prime due clip ufficiali tratte dalla pellicola Universal. In più abbiamo anche un video di backstage dal film, in cui tra l’altro il protagonista David Harbour e l’interprete del villain Scrooge, John Leguizamo, ci raccontano il loro punto di vista sul film e i personaggi.

Harbour afferma:

Mi hanno spiegato l’idea generale [del film, ndr] e mi suonava così divertente e originale e stramba…

Leguizamo, invece, riguardo al proprio personaggio, aggiunge:

È scritto davvero bene, sapete, il personaggio è molto intelligente. Penso che un film d’azione sia buono tanto quanto è intelligente il suo cattivo. Quindi abbiamo fatto in modo che Scrooge fosse super intelligente.

Diretto dal graffiante regista norvegese Tommy Wirkola (Hansel & Gretel: Witch Hunters, Dead Snow franchise), Una Notte Violenta e Silenziosa è prodotto da Kelly McCormick, David Leitch e Guy Danella della 87North. La sceneggiatura originale è di Pat Casey e Josh Miller, gli autori di Sonic the Hedgehog. Il protagonista è David Harbour, ma il film è interpretato anche dal vincitore di un Emmy John Leguizamo (John Wick), Edi Patterson (Le pietre preziose), Cam Gigandet (Senza rimorsi), Alex Hassell (Cowboy Bebop), Alexis Louder (The Tomorrow War) e Beverly D’Angelo (National Lampoon’s Vacation).

Sinossi:

Quando una squadra di mercenari irrompe in un comprensorio di famiglie benestanti durante la vigilia di Natale, prendendo in ostaggio tutti i presenti, la squadra di criminali non è pronta ad affrontare un combattente che li sorprenderà: Babbo Natale è sul posto e sta per dimostrare che non è sempre un santo.

