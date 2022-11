Guardiani della Galassia: un teaser dello special e le rivelazioni di James Gunn

Il 25 novembre arriverà su Disney+ il peculiare Guardiani della Galassia Holiday Special, che chiuderà effettivamente la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, fungendo al contempo da apripista per Guardiani della Galassia Vol. 3, previsto per maggio. Vi presentiamo un buffo teaser per lo special, con al suo interno alcuni momenti inediti, insieme alle nuove dichiarazioni del deus ex machina della serie James Gunn, che ci svela la durata dello speciale (e il perché di questo minutaggio) insieme ad alcuni dettagli riguardanti il Vol. 3.

L’Holiday Special dura poco più di quaranta minuti. Volevo che fosse della lunghezza di Christmas Special da un’ora che amavo da bambino (escludendo la pubblicità).

The #GotGHolidaySpecial is a little over 40 minutes. I wanted it to be the length of the hour long Christmas Specials I loved as a kid (sans commercials). https://t.co/tmzyYoiV4g — James Gunn (@JamesGunn) November 18, 2022

Come sappiamo, Gunn ha accettato l’invito a co-dirigere il futuro della concorrente DC Films ancor prima di concludere la sua avventura nei Marvel Studios, ma quindi cosa ne sarà dei Guardiani dopo di lui? E come si sente lui a lasciar andare un franchise amatissimo che ha creato a partire da un supergruppo che nei fumetti era – a dir poco – di nicchia?

Mi sento a mio agio. Mi sento molto bene. Ce l’abbiamo fatta. Penso anche che sia buffo che i Guardiani avessero bisogno di una sorta di aperitivo [l’Holiday Special, ndr] prima del Volume 3, che è un film enorme. Avevo un piano in merito fin dall’inizio. La ragione per la quale necessito di concludere [coi Guardiani, ndr] è che amo il personaggio di Rocket più di ogni altro personaggio con cui abbia avuto a che fare prima, e sentivo la necessità di concludere la sua storia, cosa che è alla base del Vol. 3. Ne avevo assoluto bisogno, e penso lo abbiamo fatto in un modo spettacolare, che non vedo l’ora la gente veda.

[Se il gruppo dei Guardiani verrà ripreso in futuro da altri autori] non sarà mai lo stesso gruppo di personaggi, per tanti diversi motivi. Chi lo sa cosa accadrà con il franchise dei Guardiani in merito a personaggi futuri, ma in termini di questo gruppo di personaggi, questa è la fine della loro storia.

Questa la sinossi dell’Holiday Special:

Cosa potrebbe fare la “famiglia acquisita” di Peter Quill per rallegrare il Natale al loro team leader, parecchio giù da quando Gamora non c’è più? Quale idea migliore di passare le festività sulla Terra, magari facendogli incontrare il suo mito Kevin Bacon (appositamente rapito per l’occasione?!)? Questa l’idea alla base dello special, che sarà canonico e presenterà un po’ tutti i personaggi ancora vita dei Guardiani, con diversi camei e ospiti speciali, a partire da Bacon e Cosmo, il cane spaziale.

The Guardians of the Galaxy Holiday Special è l’effettivo epilogo della Fase 4 del MCU, andandosi a piazzare tra gli eventi di Thor: Love and Thunder e quelli di Guardiani della Galassia Vol.3.

Questa la sinossi del Vol.3:

Nel film Marvel Studios l’amato gruppo di emarginati sembra po’ diverso ultimamente. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per difendere l’universo, oltre a proteggere uno di loro. Una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.

