The White Lotus è stato rinnovato per una terza stagione

La serie TV The White Lotus ha ottenuto da HBO il rinnovo per una terza stagione.

Dopo essere stata premiata agli Emmy Awards come migliore miniserie TV, è arrivato il rinnovo per una terza stagione per The White Lotus. Quella che doveva essere una serie limitata, dopo il successo su HBO, è divenuta un progetto che sta proseguendo, e che ora ha ottenuto anche un rinnovo.

Francesca Orsi di HBO ha dichiarato sul rinnovo:

Considerando il modo in cui si è svolta la produzione di The White Lotus durante la pandemia, è impossibile non essere ammirati dal modo in cui Mike White ha lavorato a questo progetto. E con la seconda stagione ha raggiunto dei nuovi traguardi, un’ulteriore testimonianza della sua visione. Il suo modo di esplorare la psiche umana, condendola anche con un certo humor e stile, ci ha fatto sognare di fare una vacanza nel resort del telefilm. Non vediamo l’ora di lavorare ad una terza stagione.

La serie HBO Max verte su toni satirici le vicende degli ospiti di un lussuoso hotel alle Hawaii che si intrecciano, rivelando la presenza di alcune ombre nelle loro vite in apparenza perfette. Il cast è molto ricco e vede la presenza di Jake Lacy, Alexandra Daddario, Brittany O’Grady, Natasha Rothwell, Connie Britton, Fred Hechinger, Sydney Sweeney, Murray Bartlett, Jennifer Coolidge e Steve Zahn. Mentre la seconda stagione è ambientata in Italia.

Nel nostro Paese la serie TV è stata trasmessa su Sky.