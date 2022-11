Zombicide. Il primo giorno: il 25 novembre in uscita il fumetto tratto dal boardgame

Arriverà in libreria e in fumetteria il 25 novembre ZOMBICIDE. IL PRIMO GIORNO, un nuovo volume frutto della collaborazione tra la Sergio Bonelli Editore e la società Cmon: un’appassionante avventura firmata dalla coppia “dragoneriana” Vietti-Enoch per i disegni di Alessio Moroni e Marco Itri. Dalla serie fantascientifica del boardgame di successo mondiale Zombicide Invader, questa graphic novel racconta il suo incredibile mondo e i suoi eroici protagonisti.

ZOMBICIDE. IL PRIMO GIORNO sarà un volume di 128 pagine a colori. Ecco la cover che è stata firmata da Felice Pagliuso, per i colori di Paolo Francescutto.

Uno strano virus sembra aver colpito la Terra e adesso i morti stanno tornando alla vita con l’unico scopo di divorare i sopravvissuti. L’inferno è arrivato ed è in questo mondo sprofondato improvvisamente nel caos che dovrà muoversi un gruppo di coraggiosi eroi, pronti ad attraversare quella che da città degli angeli si è trasformata nel regno dell’incubo. Armi spianate, colpo in canna, tanta grinta e un po’ di sana follia: quando c’è da far fuori frotte di zombi, i nostri non si tirano certo indietro. E dovranno picchiare duro e non arrendersi, se vogliono giungere sani e salvi a un rifugio sicuro e sopravvivere all’apocalisse…

