Stellantis punta sulla guida autonoma e acquista la startup ungherese aiMotive

Stellantis punta sulla guida autonoma. Il colosso dell’automotive che controlla anche le italiane Fiat e Alfa Romeo ha acquistato aiMotive, un’azienda che si occupa dello sviluppo di piattaforme avanzate per la guida autonoma e il machine learning.

Le tecnologie di aiMotive contribuiranno ad aumentare la sicurezza dei veicoli di prossima generazione di Stellantis, aprendo le porte ad una nuova frontiera degli ADAS avanzati.

Così Yves Bonnefont, Chief Software Officer di Stellantis, in una nota inviata alla stampa:

L’acquisizione dell’eccellente tecnologia per la guida autonoma e l’intelligenza artificiale di aiMotive segna un contributo importante nel processo per divenire un’azienda tecnologica di mobilità sostenibile. Lo spirito della startup e l’autorevole competenza di aiMotive daranno slancio per raggiungere gli obiettivi del nostro piano Dare Forward 2030.