Sonic: arrestato il creatore del videogioco per presunto inside trading

Yūji Naka, co-creatore di Sonic the Hedgehog, è stato arrestato per un presunto inside trading che coinvolgerebbe la casa di produzione Square Enix.

Il creatore di Sonic the Hedgehog, Yūji Naka, è stato arrestato pe presunto inside trading. A prcedere all’arresto è stato il Tokyo District Public Prosecutors Office. L’atto illegale riguarderebbe delle informazioni raccolte sul gioco Dragon Quest.

Naka Yuji avrebbe ottenuto a gennaio 2020 delle informazioni sensibili sullo sviluppo del gioco per smartphone di Dragon Quest, mentre stava lavorando per Square Enix. Yuji avrebbe utilizzato queste informazioni, investendo l’equivalente di 335.000 dollari di azioni della Aiming, casa di produzione che stava lavorando con Square Enix per il titolo su Dragon Quest, prima che uscisse sul mercato. Inoltre sarebbero stati arrestate altre due persone che fanno parte della Square Enix.

Yūji Naka ha lavorato per Sega negli anni Ottanta, periodo in cui assieme a Naoto Ōshima ha creato la figura di Sonic, che all’epoca fu messa in competizione con il personaggio del Nintendo Super Mario. Uscito nel 1991 il videogioco Sonic the Hedgehog divenne un successo planetario.

Dopo l’uscita del gioco Yūji Naka dichiarò che non era stato sufficientemente riconosciuto il suo apporto al videogioco di Sonic, e dopo il 1994 decise di tornare in Giappone, pur avendo continuato a sviluppare titoli della saga di Sonic. Successivamente Naka ha formato la sua compagnia, la Prope, e nel 2016 si è unito a Square Enix, compagnia che aveva lasciato proprio quest’anno quando è stato rimosso dallo sviluppo del gioco Balan Wonderworld.